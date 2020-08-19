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19.08.2020 05:50
Рубрика: В мире

Куба объявила о клинических испытаниях собственной вакцины от COVID-19

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

В понедельник, 24 августа, на Кубе начнутся клинические испытания собственной вакцины от COVID-19, результаты которых станут известны в январе 2021 года. О регистрации вакцины под названием Soberana 01 (что в переводе с испанского означает "Суверенная") стало известно из новой записи в Кубинском государственном реестре клинических испытаний.

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Речь идет о двухкомпонентной вакцине, которая была разработана кубинским институтом вакцин Финлай. В исследованиях примут участие 676 человек в возрасте от 19 до 80 лет. Указывается, что испытания должны завершиться 11 января 2021 года, а их результаты будут опубликованы 15 февраля.

Накануне президент Острова Свободы Мигель Диас-Канель встретился с учеными, занимающимися поиском вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. В ходе беседы глава республики заявил об успехах кубинских исследователей в разработке вакцины от COVID-19 и выразил уверенность в том, что надежный препарат вскоре будет получен.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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