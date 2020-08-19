Латвия не признает победу Тихановской на выборах в Беларуси

Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что власти Латвии не видят возможности признать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси. Как уточняет агентство LETA, латвийское правительство приняло такое решение, поскольку "результаты выборов остаются неизвестными".

"Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации", - заявил министр. Ринкевич отметил, что у правительства Латвии есть сведения о фактах сожжения бюллетеней для голосования, и что якобы сейчас невозможно установить его реальных итогов. "Поэтому признать победителем выборов второго кандидата в настоящее время не представляется возможным", - заявил министр, отметив, что не видит быстрого решения проблем Беларуси.

Кроме того, глава латвийского МИД выразил озабоченность тем фактом, что ряд государств принялись обсуждать ситуацию в Беларуси с Москвой, а не напрямую с Минском. "Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Беларуси сосредоточено в самой Беларуси, а не где-либо еще", - приводит слова министра РИА Новости.