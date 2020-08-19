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19.08.2020 15:48
Рубрика: В мире

Лукашенко: Мы должны вернуть белорусам спокойную страну

Текст: Алексей Чуриков
По итогам состоявшегося расширенного заседания Совета безопасности Беларуси президент Александр Лукашенко распорядился усилить контроль на границе, а также пресечь поступление иностранного финансирования уличных акций. Как уточняет агентство БЕЛТА, глава республики также поручил правительству организовать бесперебойную работу белорусских предприятий.

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - заявил Лукашенко. Он также добавил, что эти деньги поступают в открытую в больших объемах и идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем. "Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую", - сказал Александр Лукашенко.

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Глава республики также отдал приказ министерству обороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. Лукашенко заявил, что необходимо отслеживать направления их движения и их замыслы. "Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься", - подчеркнул президент Беларуси.

В отношении недопущения новых беспорядков в стране, Лукашенко призвал МВД защитить граждан и рабочих от "шельмования и угроз улицы". "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины. Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - заявил Александр Лукашенко. В этом же контексте КГБ поручено выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, а также вскрывать каналы их финансирования.

Глава республики также распорядился организовать бесперебойную работу фабрик и заводов на территории всей страны. Исполнение этого поручения возложено на правительство в целом. "Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай, не хочешь - за ворота, не мешай работать другим", - заявил Лукашенко.

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