Лукашенко: Мы должны вернуть белорусам спокойную страну

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - заявил Лукашенко. Он также добавил, что эти деньги поступают в открытую в больших объемах и идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем. "Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую", - сказал Александр Лукашенко.

Глава республики также отдал приказ министерству обороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. Лукашенко заявил, что необходимо отслеживать направления их движения и их замыслы. "Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься", - подчеркнул президент Беларуси.

В отношении недопущения новых беспорядков в стране, Лукашенко призвал МВД защитить граждан и рабочих от "шельмования и угроз улицы". "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины. Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - заявил Александр Лукашенко. В этом же контексте КГБ поручено выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, а также вскрывать каналы их финансирования.

Глава республики также распорядился организовать бесперебойную работу фабрик и заводов на территории всей страны. Исполнение этого поручения возложено на правительство в целом. "Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай, не хочешь - за ворота, не мешай работать другим", - заявил Лукашенко.