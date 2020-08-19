Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра. Пост главы кабинета министров сохранен за Романом Головченко, возглавляющим правительство с июня этого года.

Как уточняет агентство БЕЛТА, кандидатура премьера пройдет необходимое согласование с Палатой представителей Национального собрания Беларуси.

Отдельным указом Александр Лукашенко назначил членов правительства. Свои места в новом правительстве сохранили все министры предыдущего состава, в том числе глава МИД Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, глава минобороны Виктор Хренин.

Также свои должности сохранили министр информации Игорь Луцкий, глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик и министр здравоохранения Владимир Караник.