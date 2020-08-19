Лукашенко: Польские флаги в Гродно - это недопустимо

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что действующая власть в стране сохраняет поддержку среди населения и ей есть на кого опереться. В ходе заседания Совета безопасности он обратил внимание на активность ряда зарубежных стран и видимое желание воспользоваться той сложной ситуацией, в которой оказалась республика.

"Мы абсолютно не одни. Я очень хорошо осведомлен об этих акциях (которые прошли накануне в поддержку Лукашенко в ряде городов Беларуси - прим. "РГ"). Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - цитирует главу республики агентство БЕЛТА,

На это он попросил обратить внимание и зарубежных политиков. "Те, кто сегодня, особенно за рубежом, шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - заявил Александр Лукашенко.