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19.08.2020 12:30
Рубрика: В мире

Лукашенко заявил о финансировании Западом протестных акций в Беларуси

Текст: Алексей Чуриков

Западные страны продолжают "в открытую" финансировать протестные акции на территории Беларуси. С таким заявлением в среду в ходе заседания Совета безопасности выступил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщает агентство БЕЛТА, глава государства пообещал усилить контроль за притоком финансовых средств из-за рубежа.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Лукашенко подчеркнул, что западные страны уже фактически открыто финансируют уличные беспорядки. "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают, потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал он.

Президент также отметил, что этим странам не следует заострять внимание на Беларуси, поскольку у них самих "очень много проблем".

"И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят", - подчеркнул Лукашенко.

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