Лукашенко заявил об активизации работы над поправками к конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что работа над обновлением конституции страны ведется и будет активизирована. В ходе заседания совета безопасности он подчеркнул, что перемены в государстве необходимо осуществлять в рамках правового поля и действующего законодательства, сообщает агентство БЕЛТА.

"Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия конституции. И по конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", - заявил Лукашенко.

Глава республики также обратил внимание на то, что в Беларуси сформирована действующая нормативно-правовая база, в том числе конституция. "И ее надо свято исполнять и придерживаться. Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - приводит слова Лукашенко агентство.