Лукашенко заявил об отсутствии иностранных войск в Беларуси

В ходе сегодняшнего заседания Совета безопасности президент Беларуси заявил, что на территории республики отсутствуют чьи-либо иностранные войска. Распространяемую в социальных сетях на этот счет информацию Лукашенко назвал фейками и открытым враньем, сообщает агентство БЕЛТА.

"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - отметил Лукашенко

Президент Беларуси подчеркнул, что снимавшие это видео люди не понимали, что это были белорусские бронетранспортеры, а не российские. "И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе. Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", - подчеркнул глава республики.