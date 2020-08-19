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19.08.2020 18:07
Рубрика: Экономика

Как код на сметану

Маркировку могут ввести почти для всех продуктов
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8239)
Молочную продукцию начнут маркировать с 20 января 2021 года. Сначала маркировке подвергнутся молоко и сливки с длительным сроком хранения, а также мороженое. Фермерской "молочке" дадут отсрочку на год. Но потом маркировку могут ввести почти для всех продуктов - от макарон до чая.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сроки введения маркировки и перечень молочной продукции, которая ей подлежит, устанавливаются в правилах маркировки молочной продукции. Проект постановления правительства об этом Минпромторг вынес на публичное обсуждение.

Фото: Photoexpress
Что даст покупателям маркировка фотоаппаратов

В первую "волну" маркировки, с 20 января 2021 года, попадут молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток, а также мороженое и другие виды пищевого льда. Молоко и сливки со сроком хранения до 28 суток, а также сгущенные молоко и сливки, молочная сыворотка, сливочное масло, сыр и творог, безалкогольные напитки с молочным жиром должны маркироваться с 1 июля 2021 года. Для пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок (в том числе сметаны) маркировка вводится с 1 октября 2021 года. Для фермеров, которые сами производят молочную продукцию и продают ее в розницу, предложено установить отсрочку до 1 октября 2022 года.

Разрешается не наносить средства идентификации на маркированную молочную продукцию, которую упаковывают непосредственно в рознице (например, молоко из молокоматов в магазинах). Обойтись без маркировки можно молочным товарам, которые отправляются на экспорт за пределы ЕАЭС, а также рекламным образцам продукции, не предназначенным для продажи, и товарам в упаковке менее 30 г.

Эксперимент по маркировке молочной продукции завершается 31 декабря 2020 года. Таким образом государство рассчитывает бороться с контрафактом. По оценке Россельхознадзора, в 2019 году каждый пятый молочный продукт на прилавке не соответствовал заявленному составу. Маркировка с нанесением на каждую единицу товара уникального кода Data Matrix позволит прослеживать "жизненный цикл" товара - с момента его производства до продажи в магазине.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Однако многие участники и эксперты молочного рынка выступают против введения маркировки. Она решает проблему контрафакта, которого в молочной отрасли почти нет, говорят в "Союзмолоке". Нарушения связаны с фальсификатом - использованием растительных жиров вместо животных, нарушением масложирового баланса. А этого система маркировки не видит, утверждают в отраслевом союзе. Тем более в отрасли работает информсистема "Меркурий", обеспечивающая прослеживаемость товара от поля до прилавка, и новая маркировка будет дублировать эти функции. Помимо этого, компаниям придется понести большие затраты на внедрение системы - около 45 млрд рублей на отрасль.

По закону о национальной цифровой маркировке внедрить единую систему маркировки предполагается во всех отраслях промышленности до 2024 года. В прошлом году в список маркируемых товаров из 12 товаров правительство предложило добавить готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику, безалкогольные напитки, включая соки и нектары. Но пока, по информации "Российской газеты", решения о том, какие именно продовольственные товары начнут маркировать следующими, не принято.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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