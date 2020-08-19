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19.08.2020 17:03
Рубрика: Власть

МЧС: Мебельные магазины могут остаться в зданиях старой постройки

Текст: Светлана Ментюкова
В МЧС России разъяснили бизнесу, как трактовать уточненные требования к техническим этажам и помещениям, которые начали действовать в РФ с 14 августа. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства. В частности, мебельные магазины могут остаться в зданиях старой постройки, а вот нововведения по мусоро- и бельепроводам предпринимателям придется учесть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до момента утверждения новых нормативных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться, как и прежде, положениями части 4 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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В МЧС напомнили, что в соответствии с требованиями п. 5.2.8 СП 4.13130.2013 Изменения №1 (действуют с 2013 года) в жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятия торговли типа "Мебель" по ГОСТ Р 51773-2009 "Услуги торговли. Классификация предприятий торговли". Это, указывают в ведомстве, обусловлено их повышенной пожароопасностью из-за наличия складских помещений с большим количеством горючих материалов. При этом, отметили в МЧС, на организации дизайн-студий и офисов, занимающихся оформлением заказов на изготовление или покупку мебели без осуществления процессов непосредственной продажи, хранения и отгрузки готовой продукции, требования постановления не распространяются.

В Минпромторге "РГ" уточнили, что внесенные МЧС изменения, направлены на исключение избыточных и устаревших требований пожарной безопасности. Как пояснили в торговом ведомстве, в соответствии с пунктом 5.2.8 свода правил, определяющих требования пожарной безопасности, с 14 августа в жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел. "Однако вместе с тем, пунктом 1.1 этого же свода правил установлено, что эти требования распространяются исключительно на проектирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию зданий и сооружений. Таким образом, положения свода правил о запрете размещения в жилых домах ряда магазинов на объекты, спроектированные, построенные и эксплуатирующиеся по ранее действующим нормативным документам по пожарной безопасности, не распространяются", - комментирует новые правила статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Ранее корреляция новых правил с действующими нормативными актами, регулирующими данную сферу деятельности и касающимися уже эксплуатируемых зданий, вызвала затруднения у участников рынка.

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Как отметили в МЧС, вступившие в силу с 14 августа правила соответствуют действующим нормативным документам в области строительства и пожарной безопасности. В министерстве рекомендовали обратить внимание на требования к мусоро- и бельевпроводам, появившимся в документе.

"Требования к мусоропроводам были и раньше, в новой редакции они расширены и дополнены. Требования к бельепроводам ранее отсутствовали - в новую редакцию они включены впервые", - подчеркнули в МЧС.

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