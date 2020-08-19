Microsoft назвала дату "смерти" Internet Explorer

Компания Microsoft намерена прекратить поддержку некогда популярного браузера Internet Explorer 11 в августе 2021 года. Разработчики хотят постепенно отходить от устаревающей программы в сторону более современных решений, сообщается в блоге Microsoft.

Официально Internet Explorer 11 будет признан устаревшим 17 августа 2021 года. Ранее - 30 ноября текущего года - от использования браузера откажется платформа Microsoft Teams. Кроме того, с 9 марта 2021 года не рекомендуется использовать браузер из соображений безопасности.

После признания устаревшим Internet Explorer 11 нельзя будет использовать для доступа к сервисам Microsoft 365.

Старый браузер не отвечает современным интернет-запросам, отмечают в Microsoft. Сейчас компания активно продвигает новый веб-обозреватель - Edge.