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Microsoft назвала дату "смерти" Internet Explorer

Текст:   Антон Благовещенский
19.08.2020,  
17:47
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Microsoft намерена прекратить поддержку некогда популярного браузера Internet Explorer 11 в августе 2021 года. Разработчики хотят постепенно отходить от устаревающей программы в сторону более современных решений, сообщается в блоге Microsoft.

Официально Internet Explorer 11 будет признан устаревшим 17 августа 2021 года. Ранее - 30 ноября текущего года - от использования браузера откажется платформа Microsoft Teams. Кроме того, с 9 марта 2021 года не рекомендуется использовать браузер из соображений безопасности.

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После признания устаревшим Internet Explorer 11 нельзя будет использовать для доступа к сервисам Microsoft 365.

Старый браузер не отвечает современным интернет-запросам, отмечают в Microsoft. Сейчас компания активно продвигает новый веб-обозреватель - Edge.

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