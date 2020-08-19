Минпромторг определил сроки введения маркировки молочной продукции

Согласно проекту, маркировка будет вводиться поэтапно для разной молочной продукции. С 20 января она станет обязательной для молока и сливок со сроком хранения от 28 суток, а также мороженого и прочих видов пищевого льда. Для молока и сливок со сроком хранения до 28 суток, а также сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с молочным жиром маркировка вводится с 1 июля 2021 года. Для пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок - с 1 октября 2021 года.

Для крестьянских (фермерских) хозяйств, самостоятельно ведущих розничную продажу собственной молочной продукции, предлагается установить отсрочку до 1 октября 2022 года.

Напомним, закон о национальной цифровой маркировке товаров вступил в силу с 1 января 2019 года. По нему внедрить единую систему маркировки предполагается во всех отраслях промышленности до 2024 года. Она позволит прослеживать "жизненный цикл" товара - с момента его производства до продажи в рознице. Таким образом государство намерено бороться с контрафактом. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix). Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. При продаже товара на онлайн-кассе система не позволит реализовать контрафакт.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходит с июля прошлого года до конца 2020 года. По данным Минпромторга, в нем принимает участие 5,7 тыс. компаний молочной отрасли. По информации Россельхознадзора, в 2019 году 17% молочной продукции не соответствовали заявленному производителем составу.

При этом многие участники и эксперты рынка выступают против введения маркировки. Система маркировки решает проблему контрафакта, которого в молочной отрасли почти нет, обращают внимание в "Союзмолоке". Нарушения связаны с фальсификатом - использованием растительных жиров вместо животных, нарушением масложирового баланса. А этого система маркировки не видит, утверждают в отраслевом союзе. Тем более в отрасли работает информсистема "Меркурий", которая обеспечивает прослеживаемость товара от поля до прилавка, и новая маркировка будет дублировать эти функции. Помимо этого, компаниям придется понести большие затраты на внедрение системы. Общие расходы для отрасли в "Союзмолоке" оценивают в 45 млрд рублей: в 20 млрд рублей в год обойдутся коды маркировки и еще 25 млрд нужно будет потратить на приобретение оборудования.