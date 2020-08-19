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19.08.2020 18:30
Рубрика: Власть

Чудеса обетованные

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Когда-то нас измеряли по 1913 году. "При старом режиме" - и после. Украину еще долго будут оценивать по 2013 году - как было при "той власти" и что стало при "этой". Куда марширует экономика? И нет ли признаков чуда сверхбыстрого роста?
Яков Миркин. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Яков Миркин. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Яков Миркин. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Пока нет. В 2019 году еще не был достигнут уровень 2013-го. До него оставались еще 4-5% (ВВП в постоянных ценах, МВФ). Сначала на Украине был глубокий кризис, в 2014-2015 годах ее ВВП в постоянных ценах сократился на 15,7%. Затем четыре года шел заметный рост. Украинский ВВП увеличивался на 2,4-3,3% в год (МВФ). А потом, как и у всех, - пандемия. Во втором квартале 2020 года ВВП упал на 11,4% к тому же кварталу 2019 года (Госслужба статистики Украины).

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А если взять ВВП по паритету покупательной способности (ППП)? Сравнение экономик с учетом уровня цен всем постсоветским странам дает более радужные картинки. Почему? У нас у всех цены в целом ниже, чем в развитых странах. Если брать ВВП по ППП (не смейтесь, пожалуйста, серьезный показатель), то в 2019 году с Украины пришли отличные новости. Ее экономика, хотя и чуть-чуть, но превзошла 2013 год. А как сейчас? Опять вниз. Год 2020-й будет хуже, чем 2013-й.

Как дела с людьми? Население Украины за пять лет, в 2014-2019 годах, сократилось на 3,2 млн чел., на 7% (Госслужба статистики Украины). Велика "естественная убыль" - как и в России, сотни тысяч человек ежегодно. Плюс рост миграции. Переводы из-за рубежа на Украину выросли с примерно 5% ВВП в 2014 году до более 8% (2018-й, НБУ). Главное направление миграции - Польша, до 2014 года - Россия. Безработица в 2013-2019 годах на терпимом уровне - 7-9,7%. Правда, в постсоветских странах она может быть де-факто выше (частичная занятость, неоплачиваемые отпуска). В 2013 году Украина занимала 83-е место в мире по индексу человеческого развития, в 2018 году - 88-е место. Ожидаемая продолжительность жизни в 2013 году - 68,5 лет, в 2018 году - 72 года (Программа развития ООН). Это 110-е место в мире (Россия - 106-е).

Есть еще один точный указатель на то, в бедности мы или в богатстве - номинальный ВВП на душу населения. На Украине в 2013 году - почти 4 тысячи долларов, в 2015 году - в 2 раза меньше, 2,2 тысячи долларов, в 2019 году почти вернулся к докризисному уровню - 3,6 тысячи долларов (МВФ). С чем сравнить? Рядом с Украиной - Боливия (3,7 тысячи долларов), Микронезия (3,7 тысячи долларов), Шри-Ланка (3,9 тысячи долларов), Сальвадор (4 тысячи долларов). А где мы? В России - 11,2 тысячи долларов (61-е место в мире). Все равно мало, а особенно в регионах, где этот показатель может быть в разы меньше.

Население Украины за пять лет сократилось более чем на 3 млн человек

По "паритету покупательной способности" (ППП) такие экономики, как Украина, всегда выглядят лучше. ВВП на душу населения по ППП на Украине в 2013 году - 8,7 тысячи долларов, в 2015 году упал до 8 тысяч долларов. В 2019 году поднялся выше точки отсчета - до 9,8 тысяч долларов (МВФ). Это примерно 110-112-е места в мире, рядом Иордания, Ямайка, Марокко, Узбекистан и Ливия. В России - 25,9 тысячи долларов, 58-60-е места в мире. Всем нам расти, дотягиваться до "золотого миллиарда". Чтобы попасть в клуб развитых стран, в их состоятельность, нужно сегодня иметь "по ППП" не менее 40 тысяч долларов на душу населения.

На Украине усмирили инфляцию. В 2013 году ее не было, цены чуть-чуть падали (МВФ). Затем кризис, в 2015 году выше 40%, к 2019 году - падение до 4%. В 2021 году ожидают до 6% (НБУ). За 5 лет гривна обесценилась к доллару США в 3,4 раза, к рублю - в 1,5 раза. Слабая гривна - стимул для роста, поддержка экспорту, преграда импорту, препятствие для утечки капиталов. Очень высокое налоговое бремя, доходы правительства в 2013 году - 43% ВВП, в 2019 году - 39% ВВП. С такими налогами быстро расти невозможно.

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Украина восстановила международные резервы. В 2013 году - 20,4 млрд долларов, в марте 2015 года - 5,6 млрд долларов, сегодня - выше 28 млрд долларов. (НБУ). В 2013 году Украина импортировала нефти и газа на 18 млрд долларов, в 2018 году - на 8,7 млрд долларов. (Всемирный банк). А экспорт? Его центр смещается от металла к зерну. Экспорт зерна в 2018 году покрыл затраты на импорт топлива. Украина на 5-6-м местах в мире по экспорту пшеницы (Россия - на 1-м), на 4-м - кукурузы (2018-й, ФАО ООН). Россия, как и раньше, торговый партнер №1 Украины (7,7% ее экспорта в 2018 году в сравнении с 23,8% в 2013 году, и 14,2% импорта в 2018 году при 30,2% - в 2013 году) (Всемирный банк). Основа обмена - химия, металлы, машины, продовольствие, но не топливо (ФТС). Россию во внешней торговле Украины постепенно замещают Польша, Германия, Китай и Беларусь. Доля США при всей их политической поддержке крайне невелика, 2,5% экспорта и 5,6% импорта Украины (2018-й, Всемирный банк).

После 2013 года Украину не захлестнули крупные иностранные инвестиции из ЕС, как это было в Восточной Европе после бархатных революций в 1980-х и 1990-х годах. Не пришли они и из США. В конце 2013 года накопленный запас иностранных инвестиций в Украину составлял 215 млрд долларов, в конце 2019 года - 169 млрд долларов. Отчасти это эффект падения гривны к доллару, но очевидно, что революции в инвестициях не произошло. Иностранные инвестиции стали потихоньку прибывать на Украину только в последние годы. В 2019 году главные прямые иностранные инвесторы - офшоры (Кипр, Нидерланды, Швейцария) (НБУ). Из России было вложено больше (0,3 млрд долларов), чем из США (0,1 млрд долларов) (НБУ).

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Такова жизнь. Экономика Украины выжила, ее нижняя точка была пройдена в 2016 году. Потом потихоньку выздоравливала перед пандемией. Экономического чуда пока не случилось. "Освоения" экономики Украины со стороны ЕС, как это было в Восточной Европе в 1990-х годах, или США, или Китая пока нет. Будут ли эти годы когда-нибудь на Украине названы потерянными или, наоборот, "перестроечными", перед новым стартом - неизвестно. Все развилки и фундаментальные решения в экономике еще впереди.

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