Мишустин подписал распоряжение о выплатах классным руководителям

На ежемесячные выплаты классным руководителям будет выделено дополнительно еще 212,8 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как поясняется на сайте кабмина, дополнительное финансирование потребовалось из-за того, что учителей-классных руководителей - с 1 сентября станет еще больше. Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей.

Напомним, решение о выплатах принято по поручению президента РФ Владимира Путина. Величина вознаграждения составит 5 тысяч рублей в месяц. При этом все установленные ранее региональные выплаты должны быть сохранены.

"Надбавка поддержит классных руководителей и учителей, готовых принять на себя дополнительную нагрузку", - сообщается на сайте правительства.