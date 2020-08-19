Москалькова попросила защитить арестованную в США россиянку от COVID-19

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к генеральному прокурору США Уильяму Барру с просьбой защитить россиянку Богдану Осипову от заражения коронавирусом в тюрьме.

Осипова осуждена в США к семи годам лишения свободы за то, что якобы "похитила" свою дочь. Сейчас она находится в федеральной тюрьме Данбери штата Коннектикут.

"К сожалению, ситуация с распространением коронавируса в США до сегодняшнего момента остается достаточно тревожной, - говорится в письме российского омбудсмена. - Эта инфекция не обошла стороной и пенитенциарные учреждения. В меморандуме для директора бюро тюрем от 3 апреля 2020 года вами справедливо было отмечено, что на органы государственной власти США возложена прямая обязанность по защите здоровья и обеспечению безопасности всех лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы на территории США".

Между тем, тюрьма, в которой содержится Богдана, названа генпрокурором США в ряду тех, где в первую очередь нужно сократить количество отбывающих наказание заключенных.

"Тяжелое состояние здоровья Б. Осиповой, ряд серьезных хронических заболеваний (болезнь Рейно, болезнь Лайма, заболевание Сигуатера) повергает ее жизнь реальной опасности в случае заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - подчеркивает Москалькова. Россиянка уже обратилась в окружной суд США по округу Канзас с просьбой изменить ей меру наказания на не связанную с лишением свободы. Но местный прокурор Стивен Макалистер ходатайствовал перед судом оставить Осипову в тюрьме.

"Руководствуясь принципами гуманности и ценности человеческой жизни, прошу вас, уважаемый господин Барр, рассмотреть возможность поддержки ходатайства Б. Осиповой о применении в отношении нее меры наказания, не связанной с лишением свободы", - заключает российский уполномоченный по правам человека.