Москва прощается с Николаем Губенко

Николай Губенко прожил две жизни: одну - в искусстве, другую отдал государственным делам, когда для творчества, увы, уже почти не оставалось времени.

Первая началась трагически - в годы войны, в сопротивляющейся Одессе. Детство его сформировало как личность, и его раны оставались в нем навсегда. Родился во время фашистского налета в бомбоубежище. В 42-м погиб отец - военный летчик. Вскоре гитлеровцы казнили его мать, которая отказалась сотрудничать с оккупантами. Вырос в детдоме, о котором впоследствии снимет фильм "Подранки" с таким знанием этого быта и этих характеров, до какого в этой теме больше не поднимался никто.

Во ВГИКе был студентом мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой - они привили ему все те качества, которые позволили ему создать истинные режиссерские шедевры - "Подранки", "Из жизни отдыхающих", "И жизнь, и слезы, и любовь...". Здесь совершенно все, от звездных собраний лучших актеров нашего кино до операторской работы и музыки Исаака Шварца. И главное - атмосферы, переданной с мастерством большого, чуткого художника, всеми нервами отзывавшегося на вибрации времени. Картины эти одухотворены даром сочувствия: к начинающим свой жизненный путь подросткам, выросшим без родительской любви, к старикам, завершающим жизненный цикл в доме ветеранов. Он обладал изумительным чувством юмора, и фильм "Из жизни отдыхающих" - это фейерверк снайперски точных зарисовок человеческих характеров, собравшихся в приморском доме отдыха.

Творчество большого художника всегда выше и мудрее текущей политики - оно и остается людям

Он всегда собирал замечательный состав актеров. У него играли такие мастера, как Ролан Быков, Сергей Мартинсон, Лидия Федосеева, Георгий Бурков, Жанна Болотова, Анатолий Солоницын, Евгений Евстигнеев... Сам великолепный актер, он знал вкус актерства и цену, которую платит за свою профессию хороший артист. Из лучших его ролей в кино - бодрый муж героини Сергей Уваров в фильме Глеба Панфилова "Прошу слова", главная роль в фильме "Директор" Алексея Салтыкова, прообразом героя был создатель Московского автозавода Иван Лихачев.

Когда раскололся легендарный Театр на Таганке, он возглавил "Содружество актеров Таганки". Был министром культуры СССР. Избирался в Госдуму и в Мосгордуму. В прошлом году вновь избран депутатом и вице-спикером Московской городской думы. Автор многих думских инициатив, среди которых налог на бездетность и ужесточение контроля за притоком мигрантов в Россию.

Как любой большой художник, свой главный вклад он внес в искусство кино и театра. И как всегда бывает в настоящем искусстве, его творчество много шире и мудрее того, что он говорил и делал в качестве государственного человека. Таким мы и запомним его - замечательным актером, великолепным режиссером, свободно владеющим языками кино, театра и музыки. И будем помнить его завещание, сформулированное в одной из его картин: "Каждый должен заниматься своим делом".

Прямая речь

Николай Бурляев, народный артист России:

- Я помню его еще в самом начале пути после "Заставы Ильича". Потом Николай стал блестящим театральным актером - до сих пор помню его роль в "Добром человеке из Сезуана" на Таганке у Любимова. Все другие исполнители со временем как-то поблекли, а он всегда стоит перед глазами. Режиссером он снял человечные по душевному настрою, по глубине мысли - фильмы русского человека, патриота, ведь он им всегда был.

Мы с Колей были разной веры - он коммунист, я православный, и друг над другом, случалось, подтрунивали на тему разницы мировоззрений. Но у нас было общее поле деятельности, и я ему всегда буду благодарен за тот эпизод нашей жизни, когда мой новый фильм "Лермонтов" попал под обстрел критики. Губенко тогда был членом худсовета студии и говорил об этом фильме как о русском, настоящем - и другие слова от сердца. В деле он всегда был таков.

Василий Лановой, народный артист СССР:

- Мы снимались с Колей в фильме Бориса Григорьева "Пароль не нужен", про Гражданскую войну на Дальнем Востоке. Прекрасный был партнер - надежный, не ошибавшийся, всегда прекрасно знавший текст и тонко чувствующий то, что играет. Он - глубокий, достойный человек и при этом настоящий гражданин, взявший в не самые легкие годы, в конце 80-х, ответственность за нашу культуру. А какой был голос закадровый! Как читал стихи! И ушел очень рано. Для актера 78 лет - не возраст.

Алексей Денисов, режиссер документального кино, главный редактор познавательного телеканала ВГТРК "История":

- Поначалу он отказывался участвовать в нашем проекте "Михайло Ломоносов. 10 новелл из жизни гения", читать в кадре текст о жизни героя, говорил, что в документальном кино никогда не снимался. Я позвонил ему, и мы говорили о том, что это будет не для нас кино, а для нового поколения людей, живущих в России, которые должны знать о первом русском ученом. Я рассказывал, рассказывал, пока он не сказал - хорошо, привозите в театр три-четыре моих стендапа. Я за ночь написал стендапы, утром их отвезли в театр - в тот же день раздался звонок и он сказал, что готов - мол, приезжайте, будем составлять график...

Меня поразило его отношение к работе. Это была настоящая советская актерская школа - когда человек приходит на площадку полностью готовым, со всегда продуманно расставленными по тексту акцентами. Готовым жертвовать своими установками ради дела, в котором участвует.

Он никогда, например, не был в Германии, как переживший оккупацию, лишившийся в войну обоих родителей, но ради "Ломоносова" переступил через себя, приехал, и мы отсняли его в Гейдельберге и Геттингене.

Помню, мы приехали в музей деревянного зодчества под Архангельском, где надо было снимать большой эпизод про рыбачью юность ученого. И Николай Николаевич отправился вдруг погулять - дайте, говорил, подышать деревом, хвойным лесом после дождя, рыбой копченой, и потом я скажу вам все, как надо. Погулял и сказал. Не обманул.

Подготовил Андрей Васянин