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19.08.2020 18:22
Рубрика: Происшествия

Айфон вместо отмычки

В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
Текст: Михаил Фалалеев
В МВД опубликовали данные о состоянии преступности в России за 7 месяцев 2020 года.
Уличные бандиты сидят дома. А компьютерные взломщики развернулись. Фото: REUTERS Уличные бандиты сидят дома. А компьютерные взломщики развернулись. Фото: REUTERS
Уличные бандиты сидят дома. А компьютерные взломщики развернулись. Фото: REUTERS

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эти данные свидетельствуют о сокращении на 7 процентов количества зарегистрированных преступлений против личности.

Фото: iStock
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Снизился уровень и других общественно опасных преступлений.

В частности, число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - уменьшилось на 4,6 процента, разбоев - на 19,2 процента, грабежей - на 12,9 процента.

Из отчета видно, что криминогенная ситуация на улицах городов, сел и других населенных пунктов стабильна. То есть заметно больше ее точно не стало. Наверное, свою роль сыграл карантин.

В общественных местах совершено на 10,8 процента меньше преступлений, чем годом ранее.

На улицах, площадях, в парках и скверах - на 10,6 процента меньше. Количество уличных разбоев сократилось на 22,3 процента, грабежей - на 22,4 процента, краж - на 19,3 процента, в том числе краж транспортных средств - на 30 процентов.

Снизилась, пусть и ненамного, криминальная активность мигрантов.

Иностранными гражданами совершено на 3,7 процента меньше преступлений. Причем в отношении своих же собратьев - таких же иностранных граждан и лиц без гражданства - на 5,9 процента меньше.

Расчетные карты использовались в криминальных целях почти в 6 раз чаще, чем годом раньше, а средства мобильной связи - более чем в 2 раза чаще

Есть и сокращение преступности на транспорте. Их число уменьшилось на 12,1 процента, в том числе по тяжким и особо тяжким составам - на 12,4 процента.

Ирина Волк рассказала, что зафиксировано снижение на 9,5 процента количества семейно-бытовых преступлений, в том числе на 13,6 процента меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,8 процента - средней тяжести и на 7,4 процента - легкого вреда здоровью.

Общее количество зарегистрированных в стране преступлений примерно соответствует уровню прошлого года, наблюдается незначительный рост на 0,5 процента.

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Но это в основном связано с увеличением киберпреступности.

Число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 94,6 процента, в том числе тяжких и особо тяжких - на 129,7 процента.

При этом расчетные карты использовались в криминальных целях почти в 6 раз чаще, чем годом раньше, а средства мобильной связи - более чем в 2 раза чаще.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

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