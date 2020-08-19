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19.08.2020 22:02
Рубрика: Экономика

Замочные скважины

Нарушителям сделки о сокращении добычи нефти поставили на вид
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 185(8239)
ОПЕК+ ожидает от стран, не исполнивших свои обязательства в мае - июле, план по компенсации сокращения добычи до конца августа. Механизм возмещения недостачи по объемам снижения производства рассчитан на два месяца - август и сентябрь. Поэтому у злостных нарушителей сделки остается всего полтора месяца на исправление положения. Мониторить исполнение графиков компенсации будет технический комитет ОПЕК+ и секретариат ОПЕК. На момент подписания номера встреча министерского комитета ОПЕК+ еще не была закончена и окончательные результаты переговоров были не известны.
Фото: Андронов Алексей/ТАСС Фото: Андронов Алексей/ТАСС
Фото: Андронов Алексей/ТАСС

По итогам июля страны, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, выполнили ее условия на 95%. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, это достойный показатель, но мировой рынок еще хрупок, сохранилось много неопределенностей, рисков и, возможно, "черных лебедей". В условиях сохраняющейся волатильности рынка ОПЕК+ нельзя останавливаться на достигнутом, а всем участникам необходимо полностью выполнять свои обязательства, сказал Новак.

Средняя цена российской нефти Urals составила 44,25 доллара за баррель

Он также отметил, что в июле стали видны первые признаки замедления процесса затоваривания нефтяного рынка. Объем коммерческих запасов в странах ОЭСР сократился на 13,4 млн баррелей в месячном исчислении.

Россию ужесточение требований к "нарушителям" условий сделки почти не коснется. Наша страна хоть и не достигла стопроцентного показателя, но была очень близка к нему, поэтому в самом худшем случае придется немного притормозить с восстановлением производства. По условиям сделки в мае - июле этого года Россия должна была снизить добычу на 2,5 млн до 8,5 млн баррелей в сутки без учета газового конденсата. В июне и июле производство нефти в России составило около 8,6 млн баррелей. Рост добычи в нашей стране в августе планировался на 400 тыс. баррелей в сутки, но фактически пока увеличение составляет 390 тыс. с учетом газового конденсата, который исключен из квот сокращения России. Без него производство выросло приблизительно на 350 тыс. баррелей в сутки. Поэтому фактически часть недостачи сокращения Россия уже компенсировала в августе.

По результатам июня сделка ОПЕК+ была выполнена на 107%. Такого высокого показателя удалось достичь главным образом благодаря дополнительному сокращению производства (сверх обязательств по сделке ОПЕК+) со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, суммарно на 1,1 млн баррелей в сутки, которые не распространялись на июль. Хуже всех в июне выполнили свои обязательства Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон. В июле компенсировал потери только Казахстан. Среди нарушителей июля - Габон, выполнивший сделку на 3%, республика Конго - на 54%, Экваториальная Гвинея - на 66%. Самые большие по объемам добычи "двоечники" - Ирак и Нигерия в июле сократили отставание от графика, но выполнили соглашение только на 85%.

По итогам июля Россия выполнила сделку о сокращении добычи нефти на 96 процентов

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в мае - июле 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа до конца 2020 года объем сокращения должен составить 7,7 млн баррелей в сутки, а в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Базой отсчета уровня сокращения для всех участников сделки взят октябрь 2018 года, от уровня производства которого происходит сокращение добычи на 23%, 18% и 14% соответственно. Для России и Саудовской Аравии снижение производства происходит от уровня добычи в 11 млн баррелей в сутки.

МЭА: Сделка ОПЕК+ в июле была выполнена на 89 процентов

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман допустил, что сделку о сокращении добычи нефти придется продлить и после апреля 2022 года, когда заканчивается действующий договор. Он подчеркнул, что в четвертом квартале 2020 года мировой спрос на нефть достигнет 97% от уровня до начала пандемии, что можно считать хорошим результатом по сравнению с падением в апреле.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти

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