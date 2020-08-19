NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей

Специалисты NASA обнародовали информацию о так называемой Южно-Атлантической аномалии, которая наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантики.

Речь идет о расширяющейся над этими регионами области с пониженной силой магнитного поля планеты.

"Магнитное поле Земли действует как щит вокруг планеты, отражая и улавливая заряженные солнечные частицы. Но над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана присутствует необычайно слабое поле, называемое Южно-Атлантической аномалией, или SAA", - отмечают в NASA.

Образовавшаяся гигантская аномалия пропускает заряженные солнечные частицы к планете. В результате могут выходить из строя компьютеры, а также появляются помехи в сборе информации со спутников. Это основная причина, по которой ученые NASA отслеживают и изучают аномалию.

Пока SAA не оказывает видимого воздействия на повседневную жизнь землян. Однако недавние наблюдения и прогнозы показывают, что аномалия расширяется на запад и магнитное поле в этой области продолжает слабеть. Также отмечается разделение аномалии на две доли, что создает дополнительные проблемы для спутников.

Ученые предполагают, что подобная аномалия возникла из-за наклона земной оси и движения расплавленной массы металлов внутри внешнего ядра планеты.