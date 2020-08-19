Названы самые популярные специальности среди абитуриентов Могилевской области

Продолжается вступительная компания в Белорусско-Российском университете в Могилеве, куда российские школьники могут поступать по результатам ЕГЭ. В этом вузе абитуриенты могут выбрать направление как по белорусским образовательным стандартам, так и по российским.

Как рассказал "СОЮЗу" Ответственный секретарь приемной комиссии университета Александр Кашпар, по российским стандартам прием документов на бюджет завершился 18 августа, зачисление абитуриентов будет проходить в те же сроки, что и в России.

"На платное отделение по результатам ЕГЭ и ЦТ документы можно подать до 21 августа, но прием может быть продлен при наличии вакантных мест, - пояснил Александр Кашпар. - Стоимость обучения в этом году около 90 тысяч российских рублей".

Самыми популярными специальностями, как по белорусским стандартам, так и по российским, остаются IT-направления. Минимальный проходной балл на IT-специальности по белорусским стандартам составил 296 баллов. В этом году в университет уже подали документы около 20 россиян. Самые популярные специальности у россиян - "Инноватика", "Программная инженерия", "Мехатроника" и "Зарубежное регионоведение".