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19.08.2020 14:20
Рубрика: В мире

Норвегия вышлет российского дипломата

Текст: Юрий Чернов

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило, что проинформировало российское посольство в стране о том, что объявило персоной нон-грата одного из дипломатов. Ведомство попросило его покинуть страну, сообщает телеканал NRK.

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Мы проинформировали посла России о том, что сотрудник посольства нежелателен как дипломат и его попросят покинуть Норвегию. Это связано с тем, что он совершал действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата", приводит слова представителя норвежского МИД Трюде Мосейде. NRK отмечает, что МИД решил не публиковать имя депортированного человека.

По заявлениям норвежской стороны российский дипломат встречался с обвиняемым в шпионаже человеком в ресторане в Осло, когда последний был задержан Службой безопасности полиции в субботу. В понедельник норвежец был заключен под стражу на четыре недели по обвинению в разглашении государственной тайны.

В мире Европа Норвегия

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