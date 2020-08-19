Норвегия вышлет российского дипломата

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило, что проинформировало российское посольство в стране о том, что объявило персоной нон-грата одного из дипломатов. Ведомство попросило его покинуть страну, сообщает телеканал NRK.

"Мы проинформировали посла России о том, что сотрудник посольства нежелателен как дипломат и его попросят покинуть Норвегию. Это связано с тем, что он совершал действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата", приводит слова представителя норвежского МИД Трюде Мосейде. NRK отмечает, что МИД решил не публиковать имя депортированного человека.

По заявлениям норвежской стороны российский дипломат встречался с обвиняемым в шпионаже человеком в ресторане в Осло, когда последний был задержан Службой безопасности полиции в субботу. В понедельник норвежец был заключен под стражу на четыре недели по обвинению в разглашении государственной тайны.