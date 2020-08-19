Около 170 человек пострадали из-за землетрясения на Филиппинах

В результате мощного землетрясения магнитудой 6,6 балла в филиппинской провинции Масбате пострадали около 170 человек. На данный момент, уточняет портал Philippines Lifestyle, известно об одной жертве - пожилом мужчине, погибшем из-за обрушения дома.

Представители управления по гражданской обороне заявили, что в целом в разных районах провинции из-за подземных толчков пострадали жилища 66 семей. Это 334 человека, которые в настоящий момент будут размещены во временных эвакуационных центрах. По последним подсчетам, в провинции сильные повреждения получили 61 частный дом и 19 зданий школ. Также пострадал и спортивный комплекс, который использовался в качестве карантинного центра для изоляции людей с подозрением на наличие инфекции коронавируса нового типа.

Как отмечает портал, с учетом эпидемиологической обстановки из-за пандемии COVID-19 власти пытаются наладить необходимые условия для эвакуированных граждан. В частности, чтобы выполнялось требование по соблюдению социального дистанцирования.