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Опубликованы системные требования игры Baldur's Gate III

Текст:   Богдан Бобров
19.08.2020,  
14:27
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Разработчики Larian Studios обновили информацию на странице игры Baldur's Gate III в онлайн-магазине Steam и опубликовали список минимальных и рекомендованных системных требований.

Минимальные:

- 64-разрядные процессор и операционная система;

- Windows 10 64-bit;

- Процессор: Intel i5-4690 / AMD FX 4350;

- Оперативная память: 8 GB ОЗУ;

- Видеокарта: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X;

- DirectX: Версии 11;

- Место на диске: 70 GB.

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Рекомендованные:

- Процессор: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X;

- Оперативная память: 16 GB ОЗУ;

- Видеокарта: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580.

Игра должна выйти в раннем доступе в Steam 30 сентября. Отмечается, что до полноценного релиза планка минимальных требований может снизиться по мере оптимизации и повышения производительности.

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