Оригиналы документов в вуз можно будет принести в течение года

С сегодняшнего дня вузы начинают процесс зачисления абитуриентов на бюджетные отделения. 20-21 августа в приемных комиссиях ждут электронные заявления о согласии на зачисление.

В этом году прием уникальный: для того, чтобы быть зачисленным, не обязательно приносить оригинал аттестата, как обычно требуется. Коронавирус внес свои правки: на первый курс будут зачислять только по заявлению о согласии. Электронная копия аттестата есть в личном кабинете каждого абитуриента, а оригинал документа об окончании школы можно будет принести в течение первого года обучения.

"Согласно особенностям приемной кампании-2020, поступающие могут предоставить оригиналы документов в вуз не только при подаче документов, но и в течение всего первого года обучения", - сообщает пресс-служба Минобрнауки.