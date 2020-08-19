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19.08.2020 07:55
Рубрика: Экономика

Осенью компьютерная техника подорожает на 10-20 процентов

Текст: Александр Проценко
Уже осенью цены на компьютерную технику вырастут на 10-20%. Об этом написали "Известия" по итогам опроса дистрибьюторов электроники. Причиной подорожания называются увеличившейся спрос и снижения курса рубля.

Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК, говорится в обзоре. В сентябре придут новые партии техники по более высоким ценам. По мнению экспертов, подорожает вся электроника - даже та, что производится в России.

Игровые ноутбуки теснят с рынка настольные компьютеры

Процесс уже пошел: в первом полугодии вырос спрос на компьютеры (ПК и ноутбуки), подскочили и цены на них. Самые популярные моноблоки подорожали на 28% относительно того же периода прошлого года. ПК выросли в цене не так сильно - на 7%, а цены на ноутбуки остались примерно на прежнем уровне. Но с мая подорожали и ноутбуки - примерно на 20%, отметила директор дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Скокова. И добавила, что средняя цена стационарных ПК выросла на 10% за счет ослабевшего в марте рубля.

Аналитики рынка утверждают, что из-за коронавируса многие перешли на удаленную работу или дистанционное обучение, и люди столкнулись с необходимостью приобрести второе или даже третье устройство. Предприятиям тоже потребовалось обеспечить ноутбуками своих сотрудников для сохранности рабочего процесса, прокомментировал генеральный директор Lenovo в России Александр Катаев.

А по словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сейчас уже наблюдается дефицит и на рынке комплектующих для ПК и наиболее ходовых моделей ноутбуков - среднего ценового сегмента, оптимального по соотношению цена-качество. Цены на них осенью могут вырасти на 15-20%, добавил он.

Прогноз на ближайшее будущее тоже не радует: повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января-февраля 2021 года. Но и далее ситуация с поставками ноутбуков не нормализуется - спрос останется высоким, будет наблюдаться определенный дефицит востребованных конфигураций.

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