Памфилова: На выборах губернаторов зарегистрированы 89 кандидатов

"Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 147 кандидатов, 89 из них зарегистрированы", - сообщила она.
Больше всего выдвиженцев было в Иркутской области, Камчатском крае и Чувашии - 17, 16 и 13 кандидатов соответственно, но стадию регистрации успешно прошли лишь по пять человек во всех трех субъектах.
Отказано в регистрации 46 претендентам, еще 12 человек утратили статус кандидата. В большинстве случаев (74%) причиной отказа стало непредставление необходимых документов, пятая часть кандидатов не прошла муниципальный фильтр.
Напомним, 13 сентября в Единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 18 регионах России. Еще в двух субъектах - Ненецком и Ханты- Мансийском автономных округах - глав исполнительной власти должны избрать депутаты региональных заксобраний.