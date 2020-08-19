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19.08.2020 11:56
Рубрика: Власть

Памфилова: На выборах губернаторов зарегистрированы 89 кандидатов

Текст: Галина Мисливская
За кресла глав 18 регионов России в Единый день голосования в сентябре поборются 89 кандидатов. Такие цифры назвала в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги регистрационной кампании, которая завершилась в субъектах 13 августа.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 147 кандидатов, 89 из них зарегистрированы", - сообщила она.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах

Больше всего выдвиженцев было в Иркутской области, Камчатском крае и Чувашии - 17, 16 и 13 кандидатов соответственно, но стадию регистрации успешно прошли лишь по пять человек во всех трех субъектах.

Отказано в регистрации 46 претендентам, еще 12 человек утратили статус кандидата. В большинстве случаев (74%) причиной отказа стало непредставление необходимых документов, пятая часть кандидатов не прошла муниципальный фильтр.

Напомним, 13 сентября в Единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 18 регионах России. Еще в двух субъектах - Ненецком и Ханты- Мансийском автономных округах - глав исполнительной власти должны избрать депутаты региональных заксобраний.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Волга-Кама СФО Иркутская область ДФО Камчатский край ПФО Чувашская республика Единый день голосования-2020

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