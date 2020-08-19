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19.08.2020 19:50
Рубрика: Общество

Воздушная тревога

Россияне всерьез задумались об экологии
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8239)
"Сегодня получила данные об отношении россиян к экологическим и климатическим проблемам после самоизоляции, - написала в своем Instagram вице-премьер Виктория Абрамченко. - Для меня крайне важно общественное мнение, оно определяет вектор работы".

Абрамченко перечислила выводы исследователей, что пандемия коронавируса заставила каждого четвертого жителя России больше задуматься об экологических проблемах. Или что проблему изменения климата считают актуальной большинство россиян, однако к конкретным действиям по ее решению мы пока не готовы.

Фото: iStockphoto.com
Россияне все чаще выбирают для поездок экологичные виды транспорта

Речь идет о совместном докладе ВЦИОМ и Фонда национальной энергетической безопасности, который был опубликован накануне. В нем, в частности, указано, что наиболее часто граждан России волнуют проблемы загрязненных водоемов и воздуха, а также мусорных свалок. "Очень часто состояние окружающей среды зависит от нашего поведения каждый день - наших привычек и примера, который мы подаем другим", - прокомментировал результаты опроса директор программы "Зеленая экономика" WWF России Михаил Бабенко. - Вспомним Маленького принца: умылся утром - прибери свою планету. Все люди на Земле зависят от окружающей среды, а ее устойчивость - от дикой природы".

Общество Экология Правительство Вице-премьеры

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