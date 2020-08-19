Абрамченко перечислила выводы исследователей, что пандемия коронавируса заставила каждого четвертого жителя России больше задуматься об экологических проблемах. Или что проблему изменения климата считают актуальной большинство россиян, однако к конкретным действиям по ее решению мы пока не готовы.

Речь идет о совместном докладе ВЦИОМ и Фонда национальной энергетической безопасности, который был опубликован накануне. В нем, в частности, указано, что наиболее часто граждан России волнуют проблемы загрязненных водоемов и воздуха, а также мусорных свалок. "Очень часто состояние окружающей среды зависит от нашего поведения каждый день - наших привычек и примера, который мы подаем другим", - прокомментировал результаты опроса директор программы "Зеленая экономика" WWF России Михаил Бабенко. - Вспомним Маленького принца: умылся утром - прибери свою планету. Все люди на Земле зависят от окружающей среды, а ее устойчивость - от дикой природы".