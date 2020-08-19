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В августе началась загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока N1 Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце (Гродненская область), одного из крупнейших совместных проектов России и Республики Беларусь в сфере энергетики. Реактор выведен на минимально контролируемый уровень мощности - 1%, для проведения мониторинга и проверки работы. С этого момента он приобретает статус ядерной энергетической установки.

После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет подключен к энергетической сети страны. Ожидается, что это произойдет уже осенью. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. После полного запуска АЭС Беларусь получит дополнительно около 2400 мВт электрической энергии. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

Фото: Роман Щербенков/ СОЮЗ
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На АЭС установлены два реактора ВВЭР-1200 поколения 3+ суммарной электрической мощностью 2400 МВт. Это уникальная российская разработка, надежность которой подтверждают даже конкуренты. Генподрядчик БелАЭС - "Атомстройэкспорт", дочка российского "Росатома". Строительная площадка БелАЭС - самая крупная в Европе, 300 га. Здесь работают как российские, так и белорусские специалисты. Всего в стройке участвуют более семи тысяч человек.

Для Беларуси запуск АЭС будет означать громадный шаг в сторону развития зеленой энергетики и роста эффективности экономики. В планах республики в связи с запуском БелАЭС развитие электротранспорта, расширение использования электричества для нужд отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, электрификация железных и освещение автомобильных дорог, а в перспективе строительство умных городов и домов.Как отметил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков агентству БЕЛТА, новый уровень энергообеспеченности позволит выйти на более широкое применение лазерно-оптических, светодиодных и иных технологий. Станет возможным организовать на основе чистой энергии производства композиционных материалов, сформировать общенациональную систему точного земледелия и животноводства.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Алпатова
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