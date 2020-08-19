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19.08.2020 22:25
Рубрика: Спорт

На своей позиции

Почему Андрей Кириленко фаворит на выборах президента РФБ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 185(8239)
Уже в четверг пройдут выборы президента Российской федерации баскетбола (РФБ). В отличие от предыдущих, состоявшихся в 2015 году, они не будут безальтернативными. Конкуренцию действующему главе РФБ Андрею Кириленко составит выдвиженец от баскетбольной федерации Красноярского края Эдуард Сандлер.
Для Андрея Кириленко секретов в баскетболе не существует. Фото: russiabasket.ru Для Андрея Кириленко секретов в баскетболе не существует. Фото: russiabasket.ru
Для Андрея Кириленко секретов в баскетболе не существует. Фото: russiabasket.ru

Пять лет отечественного баскетбола под руководством легендарного в недавнем прошлом игрока нельзя назвать безоблачными. Тому есть разные причины, в том числе и объективные, особенно, если вспомнить, в каких развалинах была федерация на момент прихода Кириленко. Отдельные проблемы по-прежнему остаются нерешенными, плюс новые подкинула пандемия коронавируса, ударившая по и так не самому благополучному финансовому состоянию многих клубов, в первую очередь, из низших лиг. Ряд проектов, запущенных РФБ, еще только начинают приносить плоды. Что, впрочем, логично, ведь Кириленко сам неоднократно говорил о долгосрочной перспективе вводимых им инициатив. Но какая-то отдача уже есть.

Состоялась жеребьевка групп женской баскетбольной Евролиги

На слуху - успехи в новой дисциплине баскетболе 3х3, которая будет представлена на ближайшей Олимпиаде в Токио. И мужская и женская сборная туда уже квалифицировались: еще бы, ведь в мировом рейтинге Россия занимает первое место.

Не менее важны достижения на молодежном и юношеском уровне. В возрастной категории U16 наши сборные впервые в своей истории вышли на чемпионат мира. Мужская команда в U18 в топ-6 Европы, а женская U19 три года назад выиграла первенство планеты.

Из пике вышла основная мужская сборная России, занявшая четвертое место на последнем Евробаскете и впервые с 2010 года сыгравшая на Кубке мира. Национальная команда благодаря регулярным матчам в регионах стала более узнаваемой и популярной среди болельщиков. Укрепились международные позиции и непосредственно РФБ. Такого числа наших соотечественников в различных структурах ФИБА, как сейчас не было никогда.

Есть подвижки и в массовом спорте. Проведено большое количество лагерей и фестивалей для молодых игроков, семинары для повышения квалификации тренеров и судей, недавно был запущена специальная программа по поддержке детского спорта в регионах, включающая строительство семи центров уличного баскетбола.

Сможет ли продолжить начатое в случае своего избрания Эдуард Сандлер? В этом есть сомнения. Ведь тогда РФБ в некотором смысле придется начать все сначала. Отдавая должное энтузиазму Сандлера, нельзя не признать, что фигура он малознакомая даже в рамках отечественного баскетбола, не говоря уже о международном масштабе. Тем более, репутация у него неоднозначная. Сандлер возглавлял дальневосточные клубы Суперлиги-1 "Спартак-Приморье", "Сахалин" и "Восток-65" и довольно неплохо. Правда, при этом запомнился еще и громкими финансовыми скандалами.

Кроме того, смущает тот факт, что у Сандлера, по сути, отсутствует четкая программа, а также в силу объективных причин нет понимания всех нюансов, того как устроена работа федерации. Предвыборные заявления кандидата предсказуемо основывалась на критике деятельности РФБ во главе с Кириленко. Впрочем, эти заявления оставляют неоднозначное впечатление. С одной стороны, Сандлер отметил, что в России "баскетбольная современная инфраструктура федерального масштаба отсутствует", что на международной арене боятся только российских клубов, таких как ЦСКА, а не национальных сборных. С другой, сам же признался, что весьма поверхностно владеет состоянием дел в РФБ, отметив к тому же, что вообще готов отказаться от президентских амбиций, если федерацию возглавит некий "политический тяжеловес". Что характерно, позиция Сандлера не нашла поддержки у представителей большинства клубов.

Фото: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
Глава федерации баскетбола Кириленко встретился с женской сборной

Между тем, Андрей Кириленко ныне без преувеличения является самым узнаваемым лицом отечественного баскетбола и успешно конвертирует свой авторитет, идет ли речь о международных делах (Кириленко - член центрального бюро ФИБА) или о поддержке баскетбола в регионах. И если запущенные им проекты уже работают, логично, если именно Кириленко и доведет их до конца.

Отметим, что на отчетно-выборной конференции будет утвержден и состав руководящих органов, исполкома и контрольно-ревизионной комиссии (соответствующие списки уже поданы кандидатами).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию голосование пройдет заочно в режиме онлайн. По окончании процедуры счетно-мандатная комиссия, имеющая допуск к результатам через портал госуслуг, должна утвердить, что выборы состоялись: для этого необходимо, чтобы проголосовали 75 процентов делегатов, представляющих региональные баскетбольные федерации.

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