Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке

Американские правоохранительные органы усилили патрулирование вокруг российского генконсульства в Нью-Йорке, сообщили в Госдепартаменте США.

"Мера связана с недавним инцидентом у здания дипмиссии России. В целях безопасности к месту направлены дополнительные патрули", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным полиции, человек, бросавший камни в автомобили и здание генконсульства России, также швырял их в дипмиссии Украины и Венесуэлы. Нарушителя порядка задержали, вручили повестку в суд на шестое ноября и, как предписывает закон, отпустили.