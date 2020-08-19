Полина Агуреева готовит премьеру в Мастерской Фоменко

Театр "Мастерская Петра Фоменко" открыл свой новый сезон еще пятого августа, одним из первых в Москве. Без традиционного сбора труппы и праздничных речей - просто вышли на сцену и сыграли пушкинский "Триптих" в фоменковской постановке на Новой сцене. И на Старой сцене - бунинские "Последние свидания" режиссера Юрия Титова. Все вроде как обычно - только у зрителей, как полагается теперь, при входе измеряют температуру, сотрудники ходят в перчатках и масках, а зал заполнен лишь наполовину. Привыкать к новым постпандемическим условиям в театре не торопятся - просто терпеливо соблюдают рекомендации. И радуются уже самой возможности - выйти наконец на сцену, играть и репетировать.

Какие премьеры обещают зрителям "фоменки" в обозримом недалеком будущем?

Известная и многими любимая актриса Полина Агуреева ставит свой спектакль - по "Сказкам тысячи и одной ночи". По словам завлита и старожила театра Анастасии Сергеевой, это будет первая самостоятельная режиссерская работа Полины. Хотя до этого - при постановке спектакля "Гиганты горы", в котором Агуреева исполнила одну из главных ролей, - она уже работала с качестве сорежиссера Евгения Каменьковича. А в "Смешном человеке" по Достоевскому, который идет на Старой сцене, Полина обозначена как дирижер - "по сути, тот же сорежиссер".

Худрук театра Евгений Каменькович сказал так: он семь лет ждал, когда Полина Агуреева займет режиссерское кресло. Наконец - заняла. Вместе с ней над "Тысячей и одной ночью" работают Федор Малышев, художники Мария Митрофанова и Евгения Панфилова. Премьеру планируют на начало октября. По крайней мере, в театре очень на это надеются.

Точно известны даты другой премьеры - 21 и 22 октября в Мастерской Фоменко сыграют спектакль "Молли Суини" по пьесе ирландского драматурга Брайна Фрила. Историю о слепой женщине, прожившей в мире запахов, звуков, ощущений - и вдруг получившей возможность "стать как все", вернуть себе зрение, - расскажут три фоменковских актёра: Полина Кутепова, Юрий Буторин и Анатолий Горячев.

"Иван Поповски поставил этот спектакль, - объяснила Анастасия Сергеева, - еще до того, как начался ковидный кошмар. Мы даже успели сыграть генеральный прогон, после чего пришлось уйти в изоляцию, и все остановилось".

Приступил к репетициям и художественный руководитель театра Евгений Каменькович. Спектакль с рабочим названием "Игра в людей" - по роману Бориса Пастернака "Доктор Живаго". Премьера запланирована на январь.

Пандемия вмешалась и в работу режиссера Дмитрия Крымова над спектаклем "Моцарт. Don Giovanni". К репетициям он сможет вернуться лишь осенью - а премьеру, которую намечали на сентябрь-октябрь, перенесли на будущую весну.

О работе в новых условиях в театре говорят осторожно: к этим ограничениям сложно привыкнуть. Полупустой зал в театре, где обычно никогда не протолкнуться, - это испытание и для актеров, и для зрителей. Все ждут: ведь так - не навсегда.