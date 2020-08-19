Политизация эпидемии наносит удар по американскому обществу

В последнее время, информируя своих граждан о ситуации с коронавирусом, высшие руководители США стали постоянно использовать такие термины, как "китайская чума" и "китайский вирус". Приглашенный обозреватель американского журнала The Atlantic Джордж Пэкер указал, что американские власти подходят к кризису, в основном, исключительно с личной и политической точки зрения.

Действительно, с начала эпидемии некоторые американские политики вместо того, чтобы предпринять научно-обоснованные меры противоэпидемической защиты населения, попытались использовать пандемию в своих политических интересах. Как сообщила NBC, Николас Фрейтас, член Палаты делегатов от Республиканской партии Вирджинии, баллотирующийся в Конгресс, недавно устроил интернет-продажу защитных масок с надписью "COVID-19, сделано в Китае". Его действия подверглись широкой критике общественности, в частности американских общественных организаций.

Американский фонд поддержки и образования американцев корейского происхождения в открытом письме раскритиковал тех, кто пытается свалить вину на Китай за распространение в США пандемии. "Это привело к резкому росту расистских актов насилия и дискриминации в отношении этнических китайцев и американцев азиатского происхождения", - отмечается в письме.

Согласно исследованию, проведенному Комиссией США по политике и стратегическому планированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (A3PCON), по состоянию на 15 июля 2300 американцев азиатского происхождения публично заявили, что они страдают от расовой дискриминации. По сообщению американского агентства "Ассошиэйтед пресс", коронавирусный кризис обострил расовое неравенство в сфере медицинского обслуживания. Процент заражения COVID-19 среди детей латиноамериканского и африканского происхождения значительно выше, чем среди белых.

Кроме того, в июне в США коэффициент безработицы среди белых американцев составил 10,1%, а среди людей африканского и латиноамериканского происхождения - 15,4% и 14,5% соответственно. Результаты последнего опроса общественного мнения показывают, что лишь 13% американцев удовлетворены нынешней ситуацией в стране, это самый низкий уровень, начиная с августа 2011 года.

В условиях серьезной эпидемии американские политики не только не сосредоточились на противостоянии вирусу, а наоборот, более активно включились в политические игры, что создало еще больше неопределенностей для противоэпидемической борьбы. Американским политикам следует заняться делами, связанными с сохранением жизни и здоровья американского общества, чтобы вернуться на правильный путь противостояния эпидемии.