Популярная телеведущая Алена Спиридович - "СОЮЗу": Я не папина дочка

Если бы не карьера на телевидении, Алена Спиридович наверняка стала бы артисткой. "Так я ею и стала - заслуженной артисткой Беларуси", - смеется популярная телеведущая. О чем бы она ни говорила с экрана (о моде, белорусской кухне или самом важном в жизни страны), всегда старается делать это так, как будто разговаривает с добрыми друзьями.

Поклонники музыки смогли оценить ее эффектный выход в качестве ведущей "Славянского базара". Всегда первая, всегда на виду - в дни витебского фестиваля она приковывает к себе внимания не меньше, чем его именитые музыкальные гости. Российские зрители также наверняка помнят ее по кинофорумам "Лики любви" и "Кинотавр".

Отец Борис Васильевич Борисенок - актер минского ТЮЗа, мама Тамара Степановна всю жизнь проработала на телевидении. Оба люди активные, творческие. Почему вы пошли по стопам мамы, а не папы?

Алена Спиридович: В советские годы ТЮЗ много ездил по городам и весям, давал спектакли как на больших сценах, так и в ДК небольших колхозов. Класса до седьмого я ездила с папой на гастроли - проводила в разъездах целый месяц. Поэтому мне актерская профессия казалась самой обычной. Кроме того, папа преподавал в театральном вузе. Даже если бы я поступала не на его курс, сказали бы, что поступила по блату. Для меня это был очень болезненный момент.

И как в итоге вы оказались на телевидении?

Алена Спиридович: После первого или второго курса журфака проходила там практику. И неожиданно для себя втянулась. Поняла: это мое. Конечно, я осознавала, что права на ошибку у меня нет. Иначе бы сказали: "Ну что с нее взять, у нее же мама на телевидении". Поэтому я из кожи вон лезла, чтобы не услышать этих слов. С первых дней работы обращалась к маме исключительно на вы.

Вы вели и по-прежнему ведете множество проектов на белорусском телевидении, но для зрителей вы все равно в первую очередь ведущая "Славянского базара". Не обидно?

Алена Спиридович: Нисколько. Я не раз говорила, что "Славянский базар" - это полностью мой фестиваль, я проросла там корнями.

Правда, что как раз на одном из "Славянских базаров" вас заметил Марк Рудинштейн и пригласил вести "Кинотавр"?

Алена Спиридович: Сначала все-таки были "Лики любви". Когда меня позвали в качестве ведущей, от Беларуси в "Ликах…" участвовали Эдуард Трухменев и совсем молоденькая Юлия Высоцкая. А в жюри сидел Андрей Кончаловский - и там он ее впервые увидел… Спустя год меня пригласили поехать в фестивальный круиз по Средиземноморью. Марк Григорьевич тоже там был. Я подошла, завязалась беседа… и тут я понимаю, что он меня вообще не помнит! "Я на "Ликах любви" у вас в том году была ведущей", - подсказываю. Он на меня пристально посмотрел: "Ну а сейчас, значит, будешь у меня на "Кинотавре". И действительно, спустя время я получила приглашение поработать на фестивале ведущей. И имела честь вести его восемь лет, пока продюсером был Марк Рудинштейн.

Когда меня позвали в качестве ведущей, от Беларуси в "Ликах…" участвовали Эдуард Трухменев и совсем молоденькая Юлия Высоцкая. А в жюри сидел Андрей Кончаловский...

Какими запомнились вам те фестивальные годы?

Алена Спиридович: Яркими, эмоциональными. Марк Григорьевич научил меня любить кино. Я же вела не только церемонии открытия и закрытия, но и кинопрограмму. И он меня все время спрашивал: "Ну как тебе этот фильм? А вот этот?" Я робела и отвечала, что мало в этом понимаю, я же эстрадная ведущая, а не кинокритик. На что он неизменно отвечал: "Ты зритель, а значит, самый главный критик. Для тебя же снимается это кино!" Я смотрела по три-четыре картины в день, и, когда возвращалась домой в Минск, меня переполняли эмоции, счастье и радость.

Вы ведь еще и в жюри "Кинотаврика" не раз заседали.

Алена Спиридович: Все верно, причем я единственная, кто занимал кресло жюри более десяти лет подряд. Пару лет назад меня после долгого перерыва позвали вести "Лістапад". Я поблагодарила и сказала, что в это время буду на "Кинотаврике" в Сочи. Знаю, меня там очень любят, ждут, узнают на улицах.

О вас часто говорят как о человеке, который умеет дружить. Многие соведущие, знаю, стали вашими хорошими приятелями.

Алена Спиридович: На первом "Кинотавре" мы познакомились с Сергеем Гурьевым, дружим семьями до сих пор. Мой муж даже ездит с ним на рыбалку на Дон. Много лет дружим и очень близки с певицей Катей Семеновой. Даже как-то работали с ней над циклом программ на российском телевидении. Вообще я в хороших отношениях со всеми артистами, которые ежегодно приезжают на "Славянский базар". В этом году я вела пресс-конференцию с Олегом Газмановым. Он спросил: "Помнишь, как праздновали мое 50-летие на фестивале?" - "Конечно, хорошо помню". - "Как думаешь, сколько лет прошло?" - "Ну, лет семь", - отвечаю. - "Двадцать!" И я подумала: надо же, как время летит… Еще я всегда с удовольствием работаю с творческой группой, которая делает концерты Дня Союзного государства. Веду их уже много лет. 1 апреля тоже должна была лететь в Москву, но пандемия вмешалась в планы.

Вы с мужем Юрием Бреусом вместе больше 30 лет. Секретом крепких отношений и счастливой семейной жизни часто просят поделиться?

Алена Спиридович: В интервью - все время. Но какой тут секрет: мы просто поняли, что созданы друг для друга. Он, помню, ухаживал за мной бешено. Я его боялась. Если дарил цветы, то кустами. Если пел песни и читал стихи, то рвал на груди майку. Стоял как-то на коленях на площади Якуба Коласа и кричал: "Не пройдет и трех лун, как я женюсь на этой женщине". И точно: не прошло и трех лет, как мы поженились. Когда я первый раз привела Юру домой, мама, как мне кажется, была в шоке. Тем более на тот момент он был женат. А ей, конечно, хотелось для меня серьезной партии. Юра же совсем не производил впечатления серьезного человека. На ухаживания он потратил целых три года. За это время успел развестись и сделать мне предложение. И вопреки всему мы стали жить долго и счастливо.