Популярные в России смартфоны Xiaomi не получат Android 11

Фото: Xiaomi
По данным инсайдеров, некоторые смартфоны Xiaomi, включая выпущенные под брендом Redmi, смогут получить обновление MIUI на базе Android 11.
Среди устройств, владельцы которых могут не рассчитывать на грядущий крупный апдейт, упоминаются в том числе популярные в России "народные флагманы" - аппараты Redmi, выпущенные в 2019 году, то есть относительно недавно. По неизвестным причинам в Xiaomi решили обновить их только один раз.
В "скорбный список" вошли следующие устройства:
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi Note 7/7 Pro
- Redmi Note 8/8 Pro
- Redmi Note 7s
- Redmi Note 8T
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi Mix 3 5G
- Xiaomi Mi Mix Alpha (от массового выпуска этого аппарата, похоже, компания намерена отказаться)