В общем объеме белорусского экспорта молочной продукции Россия занимает первое место с долей более 80%.

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году импорт молока и сливок из Беларуси в Россию составил почти 203,5 тыс. тонн - это 78,8% от всех поставок. Импорт молочной сыворотки из Беларуси в РФ составил почти 56 тыс. тонн - 84%, сливочного масла - почти 73 тыс. тонны (60,8%), сыров и творога - 233,4 тыс. тонны (83,9%). Всего в прошлом году молочной продукции, яиц, меда из Беларуси в Россию было ввезено на более чем 2 млрд долларов, увеличившись в сравнении с 2018 годом на 347 млн долларов. На долю продовольственных товаров и сельхозсырья приходится почти треть всего импорта из Беларуси. И в этом году поставки молочной продукции продолжают расти.

"Для многих рынков АПК-сектора возможное прекращение поставок из Республики Беларусь можно будет приравнять ко второй волне продуктового эмбарго. Но опыт показывает, что молочные предприятия работают бесперебойно при любом развитии политической ситуации, и поставки продолжаются, несмотря ни на что. И даже если допустить возможность кратковременных сбоев, они существенно не повлияют на российскую молочную отрасль", - говорит Марина Петрова, зампред комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор "Petrova 5 Consulting". Вместе с тем, по ее мнению, на фоне информационной волны возможны непродолжительные колебания цен (3-5%) на сыр, сливочное масло, сухое молоко и сыворотку.

В Россию из Беларуси также ввозится существенный объем говядины - она занимает 16% российского рынка.