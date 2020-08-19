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Рубрика: Общество

Преображение Господне: зачем Булгаков назвал профессора из "Собачьего сердца" в честь праздника

Текст: Мария Городова
Сегодня, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас. Но главное событие, которое отмечает Церковь, касается вовсе не яблок. И слово "спас", входящее в народное название праздника Преображения надо бы написать с заглавной буквы - Спас, потому что это сокращение от слова "Спаситель" - одного из имен Бога. Кстати, Иисус по-гречески и означает Спаситель. Так вот, праздник Преображения Господня - это праздник в честь Иисуса Христа, то есть Спасителя, хотя яблоки здесь тоже неслучайны, но об этом позже.
Всенощное бдение в канун Преображения Господня в Храме Христа Спасителя в Москве. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Всенощное бдение в канун Преображения Господня в Храме Христа Спасителя в Москве. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всенощное бдение в канун Преображения Господня в Храме Христа Спасителя в Москве. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Преображение - почитаемое в народе торжество. Неслучайно у нас было так много храмов, освященных в честь этого праздника, от которых пошли названия Преображенских площадей, улиц, деревень и даже одной станции московского метро. Был у нас и знаменитый Лейб-гвардии Преображенский полк, где служили преображенцы - элита гвардии.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
К Преображению закончена реставрация главного деревянного храма страны

А еще праздник подарил фамилию знаменитому профессору из "Собачьего сердца". Булгаков наделил своего героя такой фамилией точно неслучайно, и мы обязательно разберемся с замыслом классика, но сначала про само слово и суть праздника.

"Изменение, метаморфоза, превращение, трансформация, перерождение" - все это синонимы преображения, но при всей кажущейся близости слов преображение - нечто совсем иное. Чтобы понять, в чем разница, обратимся к Евангелию. К тому, как описывает событие Преображения первоисточник, попутно отметив, что сейчас слово пишется уже с заглавной буквы - объяснение позже. Итак, рассказ евангелиста Луки, дело происходит во время земной жизни Иисуса, незадолго до Его последней Пасхи, когда Иисус ходит со Своими учениками по Палестине и проповедует Благую весть.

Однажды Иисус, взяв с Собою трех учеников - Петра, Иоанна и Иакова, "взошел на гору помолиться. И во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме". Что значит "говорили об исходе"? О чем же они беседовали: Иисус и два ветхозаветных пророка? О грядущих страданиях Христа, Его Крестной смерти, Воскресении из мертвых, об искупительной жертве Сына Божьего, избавляющей человечество от рабства греха и смерти. "Петр и его спутники забылись дремой, - читаем дальше, - а когда очнулись, увидели сияние Его славы и двух мужей, стоящих рядом с Ним. И когда те собирались покинуть Его, Петр сказал Иисусу: "Наставник, как хорошо нам здесь быть! Давай мы устроим здесь три шатра: один для Тебя, один для Моисея и один для Илии!". "Он не знал и сам, чтo говорил", - замечает евангелист Лука: действительно, даже привыкшие к чудесам ученики Христа были не готовы воспринять происходящее, оно было выше их опыта, отсюда такое по-человечески понятное, но тем не менее наивное желание остановить мгновенье, замереть, остаться там, где Божья Благодать, где творится чудо. Петр еще не договорил, "как появилось облако и накрыло их своей тенью. Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но из облака раздался голос, сказавший: "Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!". И когда голос умолк, оказалось, что Иисус один. Ученики сохранили это в тайне и никому в то время не рассказали о том, что видели.

Так произошло Преображение Иисуса Христа - явление таинственное, мистическое. И если мы теперь попробуем дать определение самому слову, оно будет звучать так: "Преображение - это существенное изменение образа (найдем, выделим корень "образ" в слове!), проявление в уже известном нового, еще неведомого нам качества". О действующей силе процесса пока умолчим, но заметим, что с заглавной буквы слово в этом случае пишется потому, что само событие произошло с Богом.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Итак, 19 августа, в день праздника Преображения Господня, Церковь вспоминает, как Христос впервые явил перед тремя учениками Свою Божественную суть: "И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". Заострим внимание на том, что сияние исходило не только от Тела Христа, но и от Его одежд - не только от Бога, но и от материи. Важно еще, что, увидев Преображение Иисуса, ученики Христа получили знак, знамение, о том, что Иисус есть Сын Божий. Иконы и картины, посвященные Преображению, передают именно этот момент: Иисус в ореоле сияния, которое называют "фаворским светом", так как полагают, что Преображение произошло на горе Фавор. Слева и справа от Христа пророки Илия и Моисей, в нижней части - апостолы.

Историки считают, что само событие Преображения Господня, описанное в Евангелии, происходило не в августе, а в феврале или марте по нашему календарю. Но Церковь в Армении и в Каппадокии (сейчас территория Турции) учредила праздновать Преображение именно в августе из соображений воспитательного, педагогического характера: августовское торжество в честь Преображения Господа и Бога нашего Иисуса Христа должно было сменить существующее празднество, посвященное богине любви и плодородия. И праздник прижился. В Греции он вытеснил языческие гулянья в честь Вакха, тоже совпадающие с созреванием урожая -винограда. В России, заимствовавшей праздник из Греции, виноград заменили на более привычные яблоки. Отсюда народное название праздника в честь Спасителя - Яблочный спас. Так Евангельское событие Преображения Иисуса оказалось совмещенным с благодарственным молебном, который читался в честь дарования Богом нам "плодов земных". Вроде бы случайное объединение двух событий: Преображения Сына Божьего перед Его учениками, раскрывающее им, Кто Он есть и благодарение Господа за урожай. Но какой глубокий смысл таится в такой объединенности!

Иван Шмелев - "Лето Господне". "Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви - не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков изломившейся белой лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по плечам, над головами, идут к иконам - передаются - к "Празднику!". Проплывают над головами узелочки - все яблоки, просвирки, яблоки. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным - свежими яблоками. Они везде. Необыкновенно, весело - будто гости и церковь - совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли их - посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: "Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!" И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть - Преображение".

Чистота детского восприятия помогает нам уловить сердцевину явления Преображения. То есть Преображение - это не просто праздник в память о некогда случившемся в истории событии, это нечто, что может произойти и происходит не только с каждым из нас, но и со всем материальным миром, и с яблоками в том числе. Потому что вся материя призвана быть обоженной.

Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника
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Поэтому преображение не есть просто изменение. "В Преображении Своем Спаситель открыл план Божий о материи. Божественное назначение материи: быть обиталищем Царства Божия. Сущностный признак Царства Божьего таков: материя лучится Божественным светом, причем не только материя, составляющая Тело Богочеловека Христа, но и та, которая окружает Его тело - одеяния. Преображением Господь показал, что и тело создано для того, чтобы быть обиталищем и проводником вечного и несотворенного света Божия. Господь этим показал, что человеческое тело для того и создано, чтобы в нем жил Бог, и светил и лучился из него" (преп. Иустин Сербский).

"Мы приносим в церковь плоды земли, которые были кислые и зеленые, - пишет епископ Мефодий (Кульман), - но под влиянием лучей солнца изменились, созрели. Так и душа человека, поднимаясь на гору, где сияет Солнце Правды, начинает под влиянием благодатных лучей духовно расти, изменяться, преображаться, созревать для жизни будущего века. Это не слова, а действительность, которую видят видящие. Для нас подъем на гору Фавор - это наше хождение вслед за Христом и очищение от греха".

Эти цитаты могут показаться абстракцией, но если мы вспомним, как лучатся любовью и светом глаза святых - на иконах, на фотографиях, если вспомним выражение "он весь светится от радости", мы поймем, что Преображение Господне - это открытие тайны природы Сына Божьего, тайны, к которой можем стать причастны и мы. И тайны замысла Божьего о материи.

А что там с булгаковским профессором? Почему Михаил Афанасьевич сделал его именно Преображенским? Во-первых, это так называемая семинаристская фамилия, подобные давались будущему духовенству еще в семинариях или уже в духовных академиях, и здесь указание на происхождение профессора. А во-вторых, из всего множества церковных фамилий, из всех этих Покровских, Богословских, Благовещенских - все не перечислишь, их действительно очень много! - Булгаков отчего-то выбрал своему герою фамилию, связанную именно с явлением преображения. Почему?

Судите сами. Умница, светило медицины затеял вроде бы вполне уже и достижимое - преображение собаки в человека. Финал известен. Вывод один: преображение без Творца, без Божьей Благодати невозможно и бессмысленно.

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