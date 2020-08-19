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19.08.2020 21:01
Рубрика: Спорт

Не зря Неймара покупали

"ПСЖ" вышел в финал Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 185(8239)
Французский "Пари Сен-Жермен" примет участие в решающей встрече Лиги чемпионов 23 августа в Лиссабоне. В полуфинале парижане разгромили немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0. Отличились Маркиньос, Анхель Ди Мария и Хуан Бернат.
С "ПСЖ" Неймар трижды становился чемпионом Франции, но в его коллекции нет пока что главного трофея - Лиги чемпионов. Фото: REUTERS С "ПСЖ" Неймар трижды становился чемпионом Франции, но в его коллекции нет пока что главного трофея - Лиги чемпионов. Фото: REUTERS
С "ПСЖ" Неймар трижды становился чемпионом Франции, но в его коллекции нет пока что главного трофея - Лиги чемпионов. Фото: REUTERS

"ПСЖ" долго шел к своей цели. Если точнее - 110 матчей понадобилось клубу для выхода в первый в своей истории финал Лиги чемпионов. Это самый долгий путь в истории турнира.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
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Впрочем, реальные попытки достижения заветной мечты парижане стали предпринимать с 2011 года, когда "ПСЖ" перешел под контроль новых владельцев. Они тратили гигантские суммы на усиление состава, приглашали лучших футболистов и тренеров, но результата не было. Максимум, чего добилась команда в Лиге чемпионов, - она четырежды участвовала в четвертьфинале.

Когда летом 2017 года "ПСЖ" приобрел за 222 миллиона евро Неймара, всем стало понятно: гегемония в национальном первенстве (четыре титула подряд) - это хорошо, но все же не предел мечтаний. Главная цель - Лига чемпионов. Именно для этого французы и приобрели Неймара.

За прошедшие три сезона бразилец много лечился, попадал в различные скандальные истории, едва не ушел из команды прошлым летом. Да и в этом году он много пропустил из-за травм. Но в нужный момент Неймар вернулся и заиграл так, как в свое время в "Барселоне": ярко и эффективно. Во многом благодаря бразильцу парижане перевернули ход четвертьфинальной встречи с "Аталантой" (2:1), а теперь и разгромили "Лейпциг". Что интересно - Неймар сыграет в финале Лиги чемпионов впервые после перехода в "ПСЖ". А "Барселона" с тех пор не смогла этого добиться.

Второй финалист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов определился накануне поздно вечером по Москве в матче "Баварии" (Германия) с "Лионом" (Франция). Результат встречи на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

"ПСЖ" купил Неймара за 222 миллиона евро в 2017 году. С тех пор парижане завоевали семь трофеев, но успехов в еврокубках не добивались

Премьер-лига

Накануне состоялись последние матчи третьего тура Премьер-лиги (РПЛ). Очки потеряли сразу две столичные команды - "Спартак" и "Локомотив".

"Красно-белые" отправились в гости к неуступчивой "Уфе". В последний раз на этом поле спартаковцы выигрывали еще в чемпионском 2017 году. А вообще уфимцы являются одним из самых неудобных соперников для москвичей в последнее время.

Не удалось "Спартаку" победить и на этот раз - матч закончился вничью 1:1. У "Уфы" отличился Павел Аликин, у гостей Эсекьель Понсе. Отметим, что у гостей в начале встречи не забил с пенальти Джордан Ларссон.

- Мы провели неплохую игру. К сожалению, пропустили на первых минутах, но команда быстро вернула контроль, смогла сравнять счет. Во второй половине мы владели мячом, создавали моменты, особенно в концовке. Одно очко в выездном поединке заработали - спокойно едем домой. По матчу к ребятам претензий нет, нужно просто использовать свои шансы, - подчеркнул тренер "Спартака" Андреас Хинкель, руководивший командой вместо Доменико Тедеско, заболевшего ангиной.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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С тем же счетом 1:1 закончился матч "Урала" с "Локомотивом". Гости владели явным преимуществом, создали ряд моментов, но набрать три очка не сумели. Более того - "железнодорожники" отыгрались уже на 87-й минуте благодаря голу Федора Смолова. У хозяев же отличился Андрей Егорычев.

- Матч был тяжелым. Мы контролировали игру, владели мячом под 70 процентов времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ. Так бывает - это школа для нас. На поле нужно больше энергии. Но мы не уступили и набрали одно очко. Семь очков после трех встреч - это неплохо, - считает главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

В среду в рамках третьего тура РПЛ состоялось еще два матча: грозненский "Ахмат" обыграл на своем поле волгоградский "Ротор"(3:1), а чемпион страны "Зенит" принимал московский ЦСКА. Результат встречи в Санкт-Петербурге стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

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