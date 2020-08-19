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19.08.2020 18:58
Рубрика: Власть

Путину доложили о нецелевом использовании бюджетных средств

Текст: Кира Латухина
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей. О том, как расходуются средства госказны, президент России Владимир Путин поговорил с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным.

"В последние месяцы в основном занимаемся вопросами здравоохранения, борьбы с инфекциями и так далее. Но не менее важные вопросы, которые вы хотите обсудить, конечно, людей волнуют, и мы не должны их упускать из виду", - заметил Путин.

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"Счетная палата, как и все, работает в условиях, когда проходит пандемия. Мы, конечно, хотели снизить нагрузку на министерства и ведомства в части наших проверок", - рассказал Кудрин. На один месяц проверки были полностью остановлены, а новые сдвинуты на два месяца - завершали только старые.

На месяц позже были завершены проверки по отчету правительства и бюджета за прошлый год. Проверены 93 главных распорядителя бюджетных средств, прежде всего, министерства и ведомства. Было 169 проверок, половина связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета, есть 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств. "Около 50 млрд рублей - это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок", - перечислил Кудрин. Министерства и ведомства, как правило, сразу же исправляют, сказал он.

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