Бирюков: Новый пожарно-спасательный отряд приступил к дежурству в ТиНАО

Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в ТиНАО. До конца года в новых округах будет создано еще четыре таких подразделения, сообщил журналистам замэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание. С момента присоединения этих территорий в рамках программы "Безопасный город" там были построены и введены в эксплуатацию четыре новых пожарных депо. А численность пожарных и спасателей увеличилась в три раза - до 860 человек. В результате среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза.

- В настоящее время на территории новых округов дислоцируются 11 пожарных частей, однако в связи с активной жилой застройкой принято решение увеличить их число, - сказал Бирюков. - В новом пожарно-спасательном отряде в поселении Московский работают 117 специалистов, суточная дежурная смена - 23 человека. - Отряд оснащен современной техникой, для тренировок сотрудников есть учебно-тренировочная башня, скалодром и теплодымокамера.

В зоне ответственности этого отряда находится городское поселение Московский и еще восемь населенных пунктов.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новый пожарно-спасательный отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и ДТП на территории ТиНАО.

Петр Бирюков сообщил, что до конца 2020 года планируется открыть еще четыре пожарно-спасательных отряда в городе Щербинка и поселениях Марушкинское, Краснопахорское, Щаповское.