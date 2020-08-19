Бывшего руководителя общества ветеранов ограбили на 750 тысяч рублей

В столичное отделение полиции обратился 59-летний мужчина, которого обокрали на 750 тысяч рублей. Инцидент произошел на одном из рынков подмосковного Электрогорска, сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вернувшись домой после посещения сельскохозяйственного рынка, мужчина обнаружил пропажу кошелька, в котором находилось 750 тысяч рублей, банковские карты, документы на два автомобиля, пенсионное удостоверение и карта москвича. О пропаже он сразу сообщил правоохранителям.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Согласно сведениям издания, пострадавший в течение 11 лет был руководителем Региональной Общественной организации ветеранов военнослужащих запаса вооруженных сил и органов правопорядка.