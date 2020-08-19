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19.08.2020 20:21
Рубрика: Власть

Хайпанут во всю Ивановскую

Чиновников в Ивановской области обязали выйти в соцсети и освоить их язык
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Иваново)
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8239)
Департамент внутренней политики правительства Ивановской области своим приказом N239 обязал органы исполнительной власти региона выйти в соцсети и подробно рассказывать там о своей работе. В документе разъясняется, что и каким языком надо постить: следует избегать канцеляризмов, не размещать готовые пресс-релизы, а пересказывать их принятыми в интернет-общении словами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Таким образом мы улучшим взаимодействие органов госвласти Ивановской области с населением, сделаем ее более открытой, - объяснила суть нововведения директор департамента Наталья Суворова.

Как региональных чиновников учат работать эффективно в рамках нацпроекта

Завести аккаунты чиновникам велели не где попало, а лишь в трех соцсетях: "ВКонтакте", "Инстаграм" и "Одноклассники". Выйти в Сеть обязаны все без исключения органы госвласти региона - администрации городов и районов, комитеты и департаменты областного правительства вплоть до государственной жилищной инспекции и ветеринарной службы. Всем им предстоит публиковать о своей деятельности не менее пяти сообщений в неделю, используя современные технологии: виджеты, динамичные обложки и разнообразные приложения. Приветствуются фотографии, анимация, прямые эфиры. Оживить общение власти с народом помогут акции, опросы и конкурсы. Чиновникам рекомендовано отказаться от готовых пресс-релизов и канцеляризмов, а писать посты разговорным языком, принятым в соцсетях. Им также предстоит модерировать комментарии читателей.

Сообщения, нарушающие законодательство, будут удаляться, а их авторы могут быть забанены. Подлежат удалению и посты, содержащие нецензурную брань, оскорбления или спам-рассылку.

Но вот что любопытно: быстрых ответов на конкретные вопросы и комментарии к постам в официальных пабликах ивановских госучреждений ждать не стоит. Их придется согласовывать все в том же департаменте внутренней политики.

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