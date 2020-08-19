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19.08.2020 21:18
Рубрика: Спорт

"Динамо" обыграло "Ростов" в третьем туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское "Динамо" в домашнем матче третьего тура РПЛ переиграло "Ростов" - 2:0.

В минувшем туре команда Валерия Карпина уступила "Зениту" и явно рассчитывала в столице сыграть успешнее.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Но уже в первом тайме хозяева дважды поразили ворота ростовчан. Причем оба мяча были забиты уже в самом конце первой половины встречи. Сначала "Динамо" получило право на пенальти, который реализовал Максимилиан Филипп. А на последней минуте Николай Комличенко развил успех партнера.

После перерыва счет не изменился. "Динамо" победило и набрало семь очков, пока возглавив турнирную таблицу. У "Ростова" пока всего три набранных очка.

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