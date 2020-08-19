Арбитражный суд Москвы обязал бывшего президента банка "Огни Москвы" предоставить финансовому управляющему ее имуществом свободный доступ к осмотру квартиры вероятными покупателями.

Речь в решении Арбитражного суда столицы идет о Марии Росляк. Эта женщина была несколько лет назад руководителем этого банка, а квартира, о которой говорится в материалах дела, принадлежит ей и ее бывшему мужу. Столичная жилплощадь не совсем обыкновенная - она оценена в 142 миллиона рублей.

И столичный банк "Огни Москвы", и его руководителя Марию Росляк уже практически никто не помнит, хотя банк был в свое время весьма широко известен и его глава также.

Сейчас она - официально признана банкротом. Таковым ее признал Арбитражный суд ровно три года назад - летом 2017 года. Решение о банкротстве было принято по заявлению другого финансового учреждения.

По решению суда "подтвержден факт противоправности и виновности действий Росляк при исполнении ею обязанностей председателя правления и в дальнейшем председателя Совета директоров (президента) КБ "Огни Москвы", что привело к причинению должнику убытков на сумму 6,02 миллиарда рублей".

История с квартирой бывшего президента длится давно. Еще в самом начале года финансовый управляющий должницы объявил о торгах по продаже ее квартиры и попросил собственников - саму банкиршу и ее бывшего мужа - пустить участников торгов посмотреть на жилплощадь. Но ему не ответили и дверь никто не открыл.

За исправлением ситуации финансовому управляющему пришлось снова идти в суд.

Вообще-то у банка "Огни Москвы" оказалась не очень долгая и печальная судьба.

Напомним, что еще летом 2017 года Басманный суд Москвы зачитал приговор фигурантам громкого на тот момент уголовного дела о хищении 7,5 миллиарда рублей из банка "Огни Москвы". Сроки все причастные к такой краже получили немаленькие - от трех до семи лет.

У банка "Огни Москвы" оказалась не очень долгая и печальная судьба, как и у его руководителей

Бывшего председателя правления банка Дениса Морозова, который умер в больнице, суд признал виновным и освободил от наказания в связи со смертью - по нереабилитирующим основаниям. Морозов сначала попал в СИЗО, оттуда в больницу.

Кроме Морозова под арестом в следственном изоляторе посидел только бывший финансовый директор банка Александр Башмаков. Остальные шестеро обвиняемых, включая члена правления организации Аллу Вельмакину и еще нескольких нерядовых сотрудников банка, следствие провели под домашним арестом или с подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Эти фигуранты дела, судя по всему, догадывались о реальных сроках лишения свободы, поэтому приехали в суд с вещами и там, после того, как судья зачитал приговор, были взяты под стражу.

У всех была одна уголовная статья - мошенничество и растрата в особо крупном размере. Сам банк "Огни Москвы" был лишен лицензии еще в мае 2014 года и вскоре признан банкротом. А уже на следующий год по заявлению Агентства по страхованию вкладов против руководителей банка было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, руководство и ведущие специалисты этого банка в солидных масштабах фальсифицировали документы о разрыве договоров с клиентами. Вкладчики продолжали получать проценты и недостоверные выписки о своих счетах. На самом деле их депозиты были пустыми. Следствие пришло к выводу, что деньги со счетов клиентов банкиры переводили подконтрольным фирмам.

Когда лицензию у банка забрали, клиенты не смогли получить страховые выплаты, так как в базах банка они уже не числились. Еще одной схемой хищений были фиктивные, заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям, заявили в СК.