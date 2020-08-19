Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19

Новости

Два хоккеиста "Амура" заразились коронавирусом 13:21
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 13:13
В МГУ зафиксировали рост конкурса среди иностранцев 13:09
Лукашенко: Польские флаги в Гродно - это недопустимо 13:08
В Австралии вакцинация против коронавируса будет обязательной 13:06
Лукашенко заявил об отсутствии иностранных войск в Беларуси 13:03
Иностранные студенты смогут начать очную учебу в РФ после карантина 12:59
Лауреата "Оскара" Кьюбу Гудинга опять обвинили в изнасилованиях 12:52
Уральские ученые предрекли скорое таяние вечной мерзлоты 12:52
Лукашенко заявил об активизации работы над поправками к конституции 12:51
Первый фильм про Гарри Поттера заработал миллиард долларов 12:38
В Австрии ввели порядок приобретения билетов в театр по паспорту 12:33
Роуз МакГоуэн обвинила в педофилии режиссера Александра Пэйна 12:31
Лукашенко заявил о финансировании Западом протестных акций в Беларуси 12:30
ЦИК выявил 35 попыток двойного голосования по Конституции 12:22
Лукашенко поблагодарил не присоединившихся к акциям протеста рабочих 12:20
В Сети появился первый тизер продолжения "Космического джема" 12:20
В Госдуму внесли законопроект о едином телефонном номере 112 12:10
Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Беларуси 11:57
Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала финальным 11:50
На Дону военные развернули пункт пропуска беженцев по сирийскому опыту 11:42
Вышел первый трейлер американского ремейка "Утопии" 11:29
Родители предложили ввести в школах курс медицинской грамотности 11:24
Власти Москвы не планируют вновь закрывать производства из-за COVID-19 11:14
Какие фильмы покажет фестиваль "Висла" 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 11:49
Рубрика: Общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19

Текст: Ирина Огилько
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки (0,2%) зафиксирован в Подмосковье, Смоленской области, Еврейской автономной области, Чечне. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

В Москве суточный темп прироста новых случаев коронавируса вдвое меньше, чем 2 месяца назад

1. Московская область, Смоленская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика - 0,2%.

2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Забайкальский край, Калининградская область - 0,3%.

3. Прирост 0,4% зафиксирован в Тыве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Карачаево-Черкессии, Рязанской, Курской, Владимирской, Липецкой и Ленинградской областях, а также в республике Марий Эл.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Московская область ЦФО Смоленская область ДФО Еврейская АО СКФО Чеченская Республика ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Беларуси
СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии
Сегодня вузы начинают зачислять абитуриентов на бюджетные отделения
В Мали произошла смена власти
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц