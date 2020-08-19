Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки (0,2%) зафиксирован в Подмосковье, Смоленской области, Еврейской автономной области, Чечне. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Московская область, Смоленская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика - 0,2%.
2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Забайкальский край, Калининградская область - 0,3%.
3. Прирост 0,4% зафиксирован в Тыве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Карачаево-Черкессии, Рязанской, Курской, Владимирской, Липецкой и Ленинградской областях, а также в республике Марий Эл.