Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки (0,2%) зафиксирован в Подмосковье, Смоленской области, Еврейской автономной области, Чечне. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости