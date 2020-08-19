Платоновский фестиваль в Воронеже пройдет без иностранных артистов

Платоновский фестиваль - 2020 состоится с 14 по 27 сентября в новом формате. "Российская" часть программы расширена, международная - перенесена на экран. Иностранных музыкантов заменят коллеги из РФ. Книжная ярмарка и встречи с писателями пройдут как обычно (с учетом рекомендаций Роспотребнадзора), а вот от традиционного уличного парада и опен-эйров пришлось отказаться.

Театр - в записи

Напомним, Х Платоновский фестиваль должен был пройти в июне, но из-за "антивирусных" ограничений был перенесен на осень. Большинство зрителей, купивших билеты еще в феврале, терпеливо ждало появления итоговой афиши. Худрук Платоновского Михаил Бычков с благодарностью отметил выдержку публики, не растерявшей в столь непростое время доверия к фестивалю и желания приобщиться к мировому искусству.

- Большинство культурных проектов этого лета отменилось. Но мы приложили все усилия к тому, чтобы спасти десятый фестиваль и провести его именно в 2020 году, вопреки всему. Переход в онлайн не рассматривался: это совершенно не подходит к формату городского праздника, - пояснил он. - К сожалению, до сих пор неизвестно, когда возобновится международное авиасообщение, когда у нас откроют границы и начнут выдавать визы иностранцам.

В такой ситуации, менее чем за месяц до открытия фестиваля, невозможно планировать приезд зарубежных участников. Но публике постарались максимально компенсировать их отсутствие.

Воронежцы смогут бесплатно посмотреть видеоверсии знаковых спектаклей, поставленных теми же режиссерами, которые стояли в афише Х Платоновского. Кристиана Жатахи (Бразилия) представила для показа "Джулию" по мотивам пьесы Стриндберга "Фрёкен Жюли". Французский хореограф Анжелен Прельжокаж - запись "Белоснежки". Немец Михаэль Тальхаймер - "Трамвай "Желание", латыш Алвис Херманис - "Ревизора".

Зрители, у которых были билеты на спектакли этих режиссеров, получат приоритетное право записи на просмотр. При сдаче билета до 23 августа в кассе им предложат пригласительный, при обращении онлайн - пришлют ссылку для регистрации на Timepad. Затем запись на видеопоказы сделают открытой. Количество мест ограничено. Все сеансы пройдут на "Площадке 1900" (ул. Кольцовская, 24/2, бывшая территория ликеро-водочного завода).

В программу "Мировой театр на экране" также включены записи оперных постановок, поставленных для фестиваля в Экс-ан-Провансе в сотрудничестве с ведущими музыкальными театрами Европы. Интерес здесь представляют прежде всего необычные режиссерские трактовки, новый взгляд на классический материал, подчеркнул Бычков:

- Это будет первое появление оперы на Платоновском. Привозить такие спектакли мы не могли, поскольку в Воронеже нет подходящей сцены с современным оборудованием. Теперь воронежцы и гости увидят "Альцину" Генделя в постановке Кэти Митчелл, "Волшебную флейту" Моцарта в трактовке Саймона МакБерни, "Кармен" Бизе - от Дмитрия Чернякова. В один из вечеров мы покажем сразу два спектакля: "Соловья" Робера Лепажа на музыку Стравинского и моцартовский "Реквием" от Ромео Кастеллуччи.

Спектакли с добавкой

Российская часть театральной афиши расширена за счет двух столичных спектаклей. Театр на Таганке представит хит сезона - "Lё Тартюф. Комедия" в постановке Юрия Муравицкого, Московский драмтеатр имени Пушкина - спектакль британского мэтра Деклана Доннеллана "Рыцарь пламенеющего пестика". Обе постановки очень яркие, смешные и жизнеутверждающие, заверил Бычков.

Кроме того, впервые на Платоновском масштабно покажут премьеры местных театров. "Воронежский кейс" собран из наиболее актуальных, в том числе по художественному языку, работ последнего сезона. Среди них - уже оцененные публикой "Бальзаминов" и "Маскарад", готовящаяся к премьере "Двенадцатая ночь", образцы современной хореографии и опыт прочтения Достоевского от театра кукол. Билеты уже в продаже.

- Как нам кажется, эти спектакли появились под влиянием фестиваля: Платоновский десять лет знакомит Воронеж с новыми веяниями в мировом искусстве, стимулирует обмен творческим опытом, - добавил Михаил Бычков. - Такая практика - собирать местные "кейсы" - есть на многих международных смотрах. Надеюсь, мы тоже сможем сделать ее своей традицией. Если границы все-таки откроют, в Воронеж приедут кураторы крупных фестивалей из Армении, Белоруссии, Болгарии, Турции, Хорватии и Чехии. Возможно, какая-то из постановок им приглянется…

Солисты выйдут на замену

"Гвоздем" музыкальной программы, как и было обещано, станет сольный концерт пианиста Михаила Плетнева. Не отказалась от визита в Воронеж и звезда мировой оперы - сопрано Ольга Перетятько. Ее партнером на сцене, правда, будет не мексиканец Альфредо Даза, а солист Мариинского театра Владислав Сулимский.

Вместо нескольких иностранных коллективов и артистов выступят их выдающиеся российские коллеги. Форматы концертов и частично их программу удалось сохранить.

Так, вместо "Модильяни-квартета" (Франция) выступит секстет молодых, но уже известных солистов: скрипачи Гайк Казакян и Никита Борисоглебский, альтисты Андрей Усов и Федор Белугин, виолончелисты Александр Рамм и Борис Андрианов. Они сыграют произведения Брамса.

Музыкантов из Израиля и Южной Кореи заменит дуэт Бориса Березовского (фортепиано) и Никиты Борисоглебского (скрипка). Вместо скрипача Шломо Минца выступит Андрей Баранов - победитель престижных конкурсов, первая скрипка квартета имени Давида Ойстраха.

Билеты на концерты, купленные ранее, действительны с сохранением ряда и места.

Книги безопасны

Книжная ярмарка Платоновского фестиваля - в обычном формате, с участием сотни издательств - пройдет на Советской площади с 25 по 27 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора там сможет одновременно находиться до 500 человек.

Как обычно, состоятся творческие встречи с известными российскими литераторами. Приедут прозаики Александр Архангельский и Григорий Служитель, поэты Дана Сидерос и Александр Скидан, основатель книжного магазина "Фаланстер" Борис Куприянов.

Руководитель "платоновской" группы Института мировой литературы Наталья Корниенко и редактор АСТ Елена Шубина проведут презентацию научных изданий, вышедших в течение года. Это четвертый том собрания сочинений Андрея Платонова, транскрипция рукописи "Чевенгура" и сборник писем читателей Михаилу Шолохову.

В рамках фестиваля в Воронеже выставят картины авангардистов Александра Древина и Надежды Удальцовой из собрания Третьяковки, Русского музея и Тульского музея изобразительных искусств, а также снимки классика отечественной фотографии Михаила Прехнера из фондов Мультимедиа Арт Музея. "Платоновскую" тему разовьет небольшая экспозиция "Котлован" - серия работ современного художника Сергея Баранова. В 2020-м одноименному роману исполняется 90 лет.

Полная программа Х Платоновского фестиваля и условия возврата билетов - на сайте platonovfest.com.