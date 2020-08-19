Почти на 40% вырос объем несырьевого экспорта Москвы в первом полугодии

По итогам первой половины 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы вырос более чем на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Общий объем экспорта промышленной продукции за первое полугодие составил 13,75 млрд долларов, что на 40,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 1,58 млрд долларов, по этому направлению в сравнении с первым полугодием прошлого года объемы выросли на 30,8%", - сказал Ефимов.

Пятерка крупнейших импортеров несырьевой продукции Москвы за второй квартал почти не изменилась и сейчас выглядит так: Великобритания, США, Казахстан, Беларусь и Китай. В первом квартале Китай обгоняла Германия. Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в Швейцарию - он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года. Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию - на 209%, в США - на 75%. Также в январе-июне этого года отмечен рост объемов экспорта на азиатский рынок: в Китай - на 30%, в Южную Корею - 25%, в Японию - 6%.

По данным столичных властей, устойчивым спросом за рубежом пользуются механическое оборудование, техника и компьютеры (суммарный объем за полугодие - 924,82 млн долларов), коммуникационная аппаратура (128,29 млн долларов), лекарственные средства (80,98 млн долларов), одежда швейная (45,03 млн долларов) и трикотажная (44,01 млн долларов).

"Высокие темпы роста показала химическая промышленность - рост 19,4%, фармацевтика и косметическая отрасль - рост 3,4%, а также отрасль пищевой промышленности - рост 17,1%", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.