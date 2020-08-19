Сергунина: Почти на 40% вырос объем несырьевого экспорта Москвы за полугодие 2020 года

Об итогах первой половины 2020 года по поставкам в столице несырьевого неэнергетического экспорта сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, он вырос более чем на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,34 миллиарда долларов США. Заммэра рассказала:

- Пятерка крупнейших импортеров несырьевой продукции Москвы за второй квартал почти не изменилась и сейчас выглядит так: Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай. В первом квартале Китай обгоняла Германия. Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в Швейцарию - он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года. Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию - на 209% и в США - на 75%.

Также в январе-июне этого года отмечен рост объемов экспорта на азиатский рынок: в Китай - на 30%, в Южную Корею - 25%, в Японию - 6%. А заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил:

- Общий объем экспорта промышленной продукции за первое полугодие составил 13,75 миллиарда долларов США, что на 40,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 1,58 миллиарада долларов США, по этому направлению в сравнении с первым полугодием прошлого года объемы выросли на 30,8%.

Устойчивым спросом за рубежом пользуются механическое оборудование, техника и компьютеры (суммарный объем за полугодие - 924,82 миллиона долларов США), коммуникационная аппаратура (128,29 миллиона долларов США), лекарственные средства (80,98 миллиона долларов США), а также одежда швейная (45,03 миллиона долларов США) и трикотажная (44,01 миллиона долларов США).