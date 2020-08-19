Шантажисты вымогали у жителя Подмосковья 600 тысяч рублей

Задержаны двое подозреваемых в вымогательстве. Шантаж был построен на ложном обвинении - якобы человек совершил изнасилование. За неразглашение сведений и под угрозой применения физического насилия мошенники требовали отдать 600 тысяч рублей. Но подвергшийся шантажу гражданин обратился за помощью в полицию и вымогатели были задержаны.

В результате были задержаны 38-летняя женщина и ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина. Их взяли в Люберцах с поличным около одного из домов на улице Кирова, при передаче части требуемой суммы. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что шантажистов задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Люберецкое" при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство".