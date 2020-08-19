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19.08.2020 17:23
Рубрика: Экономика

Собянин осмотрел новую школу в поселке Северный

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Новый учебный учащиеся столичной школы N 2044 встретят в новом здании. Яркая современная новостройка, возведенная по индивидуальному проекту, могла бы украсить любой район столицы. А построили ее далеко за МКАД, в поселке Северный.

Осмотрев сегодня новую школу, мэр сказал: "Строители немного запоздали. Это связано с ограничениями, вызванными пандемией. Но уже идет оформление документации, пуско-наладочные работы. Так что к 1 сентября все будет готово". Напомню, поселок Северный, в котором проживает уже более 38 тысяч жителей, в последнее десятилетие активно развивается. Причем строится не только жилье, но и вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Открылись детско- взрослая поликлиника и подстанция скорой помощи. До конца этого года обещают завершить капитальный ремонт дома культуры "Северный".

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Приняли детей пять новых детсадов и три школы. Четвертая, которая готовится к открытию, самая большая и самая современная. Как отметил глава города, в ней у ребят будет все. Помимо стандартных кабинетов, в блоке начальных классов кабинеты труда, моделирования и технической игрушки, иностранных языков, изобразительного искусства и природы, а также игровые комнаты для детишек в группах продленного дня. В блоке основной и старшей школы - кабинеты информационных и вычислительных технологий, технического черчения и рисования, биологии, химии и физики, совмещенные с практикумами.

Словом, созданы все условия не только для обычных уроков, но и для занятий по предпрофильному образованию. У него здесь пять направлений: технологическое, социально- экономическое, естественно- научное, гуманитарное и универсальное. Желающие могут выбрать для учебы инженерный или кадетский класс, углубленное изучение математики или профессиональное обучение без границ.

Для занятий спортом - два отличных спортзала и школьный стадион. Для творчески ориентированных ребят - студия хореографии, кабинет для занятий пением и музыкой, фотокиностудия и кабинет робототехники. О качестве обучения здесь, в этом отдаленном районе столицы, говорит такой факт: 10 из 65 выпускников этого учебного гола получили аттестаты с отличием и медали правительства Москвы "За особые успехи в обучении". 27 школьников стали призерами, а 8 - победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Впрочем, свою отдаленность жители поселка Северный ощущают с каждым годом все меньше.Туда пришел уже МЦД-1, для остановки поездов которого, курсирующих каждые шесть минут, построена станция "Новодачная". Она представляет собой по сути мини-вокзал. Еще одну такую станцию - "Долгопрудная", железнодорожники обещают достроить до конца года. Движение на автотранспорте улучшила реконструкция Дмитровского шоссе, во время которой появился дублер этой трассы. Построен и реконструирован целый ряд местных проездов. Параллельно идет в Северный и метро - ввод станции "Физтех" Люблинско- Дмитровской линии запланирован правительством Москвы на 2022-й год. Пока же пассажиров подземки отсюда доставляет 909-й маршрут автобуса к станциям "Алтуфьево" и "Медведково". Но в поселке год от года становится все больше и рабочих мест. Например, открылся технопарк МФТМ "Физтехпарк". Благодаря ему увеличилось количество жителей поселка, получивших высокооплачиваемую работу в пешеходной доступности от дома.

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