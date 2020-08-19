Спецназовцы и сотрудники Росгвардии сдали в Москве донорскую кровь

За три дня московские росгвардейцы сдали около 45 литров крови. В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что в акции участвовали более ста сотрудников СОБР, ОМОН, Центра лицензионно-разрешительной работы, управления вневедомственной охраны, Центра профессиональной подготовки им. Зайцева.

Кровь предназначалась для пациентов Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Собственно, акция так и зазывается - "От сердца к сердцу". В ней задействованы как почетные доноры, так и те, кто сдают кровь впервые.

Сотрудники столичного главка уже четыре года участвуют в подобных мероприятиях для пополнения банка крови центра Бакулева.

"Ежедневно многим людям необходима донорская кровь. Наши сотрудники стараются помогать нуждающимся в донорстве при каждой возможности, подавая тем самым достойный пример своим коллегам. Именно поэтому с каждым визитом в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева желающих сдать кровь становится все больше", - рассказал Игорь Монин, старший специалист (врач) группы медицинского обеспечения Главного управления Росгвардии по городу Москве подполковник полиции.

Донорская акция Центрального округа Росгвардии "От сердца к сердцу" стартовала в Подмосковье еще в апреле. Акцию поддержали более двух тысяч росгвардейцев не только в субъектах Центрального федерального округа, но также в городах других регионов. В общей сложности с начала акции региональные банки крови пополнились более чем на 700 литров.